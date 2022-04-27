【外圍經濟】報告稱「脫歐」導致致英國食品和生活成本上升

《經濟通通訊社２７日專訊》英國一份最新報告指出，和「脫歐」相關的貿易障礙已驅使英

國的食品價格上升６％，令消費者的開支百上加斤。

《倫敦經濟學院》經濟表現中心指，如果拿英國傾向從歐盟成員國進口的食品，例如新鮮豬

肉、蕃茄和果醬，和來自非歐盟的食物如吞拿魚和水果相比，前者的通脹比後者的更顯著。該項

研究覆蓋截至２０２１年尾的兩年間，並已嘗試排除疫情所帶來的影響。

以上數據凸顯了英國決定脫離歐盟單一市場和海關聯盟對經濟造成的影響。這導致貨品要加

強面對規章和邊境方面的檢查，增加付運成本。價格的升勢大多數在英國「脫歐」協議２０２１

年１月生效後出現。

研究員在該份周三（２７日）發表的報告中說：「對生產者來說，在邊境的附加障礙例如檢

查、延長的等候時間和附加的文書工作，都是昂貴的。企業有可能改變和在進口方面和它們合作

的國家，又或者在國內進行採購。但假設它們最初以最有效率的方式運作，任何改變都會帶來額

外成本，這些成本然後就有可能轉嫁給消費者。」



＊英國３月通脹創３０年新高＊



報告亦指出，新健康狀況檢查邊境延誤對食品類別的影響是最常見的，這導致進口下跌及價

格上升。

英國３月份消費者物價指數按年上升７％，是三十年來最大升幅，主因在於能源價格上升，

天然氣供應不足推高了電力成本，但同時食品價格上升也是推高通脹的一大因素。

另外，英國家庭也愈來愈依賴食物銀行作緊急援助用途，顯示生活成本危機加劇，有可能令

更多人陷入貧窮。

支援１４００間食物銀行的英國最大食物銀行網絡Ｔｈｅ Ｔｒｕｓｓｅｌｌ Ｔｒｕｓｔ

指出，在截至３月的一年間，援助包裹的付運量較疫情前增加１４％至２１０萬個，升幅高於去

年第三季的１０％。

Ｔｈｅ Ｔｒｕｓｓｅｌｌ Ｔｒｕｓｔ的報告令英國首相約翰遜承受更大壓力，要令福利

安全網更慷慨。英國財相辛偉誠３月公布了措施，主力在就業方面協助民眾，但卻忽略了領取福

利金和退休金的人。

辛偉誠去年將每周的福利救濟金削減２０英鎊，又刪除了在疫情下封城期間加強的援助。約

翰遜本周二（２６日）要求內閣拿出「創新方法」來，在不會單靠增加公共開支的情況下紓緩家

庭壓力。（ａｌ）

