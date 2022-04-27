《日入而息》港交所首季純利跌３１％，國壽首季少賺４７％

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港交所（００３８８）首季純利按年跌３１％至２６﹒６８億元；首季滬深港通收入及其他收益

按年跌１３％；歐冠昇稱港交所無可避免受環球市場影響，新股市場略顯疲軟；港交所表示張柏

廉將留任ＬＭＥ行政總裁，馮恩霖７月退休離任

國壽（０２６２８）首季純利跌４６﹒９％，新業務價值跌１４﹒３％

廣汽集團（０２２３８）首季多賺２７﹒２％至３０﹒０９億元人民幣

中煤能源（０１８９８）首季多賺９３﹒１％至６７﹒９億元人民幣

許正宇稱探討循序漸進地擴展見證開戶安排

差估署３月樓價指數跌０﹒７％，連跌３個月

譚志源稱李家超政綱基本完成，將於周末前出台

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《即日市況》

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恒指全日高收１１點報１９９４６，科指高收６５點報３９８１

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《深滬股市》

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外資護盤止暴跌，滬綜指反彈２﹒５％，創板指飆５％

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《美元匯價》

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日圓長線向下繼續尋底的可能性更大

歐元最新報１﹒０６０９╱１１，日圓最新報１２７﹒９８╱９９

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《公司業績》

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創興銀行去年純利按年升１﹒７％至１５﹒０５億元

港交所（００３８８）首季純利按年跌３１％至２６﹒６８億元；首季滬深港通收入及其他收益

按年跌１３％

齊魯高速（０１５７６）首季利潤及總綜合收益錄１﹒７２億元人民幣

廣汽集團（０２２３８）首季多賺２７﹒２％至３０﹒０９億元人民幣

中煤能源（０１８９８）首季多賺９３﹒１％至６７﹒９億元人民幣

國壽（０２６２８）首季純利跌４６﹒９％，新業務價值跌１４﹒３％

東莞農商銀行（０９８８９）首季多賺９﹒６％至１８億元人民幣

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《公司資訊》

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匯豐為阜博集團（０３７３８）安排１﹒２７億美元併購融資

網易雲音樂（０９８９９）就騰訊音樂不正當競爭提起司法訴訟

騰訊音樂回應不正當競爭：無視事實來碰瓷無助行業發展，已發起訴

美團（０３６９０）聯合光銀等金融機構發起新市民小微生意支持計劃

創夢天地（０１１１９）等中型股昨急瀉，傳涉中資基金爆倉

歐冠昇稱港交所（００３８８）無可避免受環球市場影響，新股市場略顯疲軟；港交所表示張柏

廉將留任ＬＭＥ行政總裁，馮恩霖７月退休離任

新華滙富金融（００１８８）出售近３０萬股匯控，錄收益５０萬元

億和控股（００８３８）擬以最多每股２元回購不多於２億元股份

豐展控股（０１８２６）附屬遭高院發出清盤令

傳本港第二宗ＳＰＡＣ暫停上市計劃

中銀香港（０２３８８）零售綠債首日認購熱烈，線上平均認購７手

天保能源（０１６７１）臨港熱電與承包商訂立施工協議，涉７３８９萬元人民幣

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《國企紅籌》

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據報五礦資源（０１２０８）邦巴斯礦擬驅逐原住民社區

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《神州民企》

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摩比發展（００９４７）微波系列產品首４個月出貨額升２﹒２倍

德信服務集團（０２２１５）更換核數師，委任中匯安達為新核數師

親親食品（０１５８３）公布生產基地建設及發展之三項建設協議

世茂股份一私募債本金兌付方案獲通過，年內付４５％

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《中國要聞》

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瑞信表示中國樓市無大規模放鬆，價格難突破前期高點

瑞銀料食品飲料板塊在弱勢宏觀環境下將有２０％增幅

網傳北京現不明原因兒童肝炎病例，北京市衛健委澄清

４５間內銀內險涉數據漏報瞞報遭銀保監批評

貝恩表示去年中國私募股權退出規模創五年新低

榮耀否認多位董事退出，趙明卸去總經理後續任ＣＥＯ

瑞銀表示二季度Ａ股將處於底部盤整，三季度有反彈機會

廣州發布建設粵港澳大灣區理財和資管中心實施方案

人社部表示截至３月底三項社保基金累結存７﹒１８萬億

統計局表示輸入性通脹疊加疫情，企業生產經營困難增多

內地有序擴大區域醫療中心建設，擬今年底覆蓋全國

內地首季工業企業利潤按年增８﹒５％，營收利潤率降

人行續百億逆回購利率持平，今日零投放零回籠

藥監局表示深化中藥審評審批和監管體制機制改革

上海快遞正式重啟

外交部表示中巴將合作全力追凶，兩國鐵桿友誼牢不可破

十三城首輪土拍攬金３千億元，平均溢價率為４﹒６％

網傳「深圳將放開限購限貸政策」，貝殼表示為虛假圖片

交通銀行上線首個「數字人民幣拉起支付」項目

多間銀行下調普通定期存款利率及大額存單利率

胡厚崑稱重新思考終端業務價值，鴻蒙智聯發展迅速

巴基斯坦炸彈襲擊，３名死者為孔子學院人員，中國外交部強烈譴責

巴媒表示巴基斯坦總理表示將保障在巴中國等外國公民安全

華爾街日報表示習近平要求中國今年ＧＤＰ增速超美國

南京疑放開限購限貸令，有人擁兩套單位仍獲准買樓

英媒表示中國領導層對放寬房地產業意見分歧

應對中國崛起，美國務卿表示未來數周將公布對華策略

武漢國資４９億元併購九州證券，再有券商國有化

華為雲表示已建設逾４０個工業互聯網創新中心

國內首家互聯網銀行微眾銀行推出「微眾區塊鏈」全新品牌

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《寶島快訊》

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台股收跌２﹒０５％，報１６３０３﹒３５點

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《其他消息》

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初選案１１人擬認罪，國安法官關注延審促法院訂期限

黎智英涉欺詐科技園案今開審，預計訊期２５日

林鄭稱本屆政府重視創意產業

小巴的士燃料補貼下月推出，液化石油氣每公升減２元

稅局呼籲市民留意偽冒欺詐短訊

許正宇稱探討循序漸進地擴展見證開戶安排

深股通額度全日用６５﹒３７億元，外資連續兩日淨流入；滬股通額度全日用近１５億元，外資

淨流入４３﹒６億元

駿隆表示強積金本月回報跌４﹒５％，人均蝕１０９９９元

利嘉閣料首季樓價累跌３﹒２％見底，全年看升逾５％

差估署３月樓價指數跌０﹒７％，連跌３個月

中大校長段崇智獲續聘三年，自２０２４年生效

司法機構擬銅鑼灣建新區域法院大樓，料有助縮短案件排期

富途調查指投資者趨年輕化，逾７成參與線上業績會及路演

彭博調查指港交所首季淨收入料按年跌２３％，連跌四季

星展基金會推出中小企資助計劃，支援中小企實現可持續發展

羅兵咸永道表示去年中國私募創投市場整體投資先跌後升

金管局發布「數碼港元」討論文件

陳帆稱已覓足夠土地提供逾１﹒９萬個過渡房屋單位

黃錦星稱調低上網電價收購價後，價格仍較一些國家優惠

德勤表示去年內地銀行純利按年增１４％，不良貸款率降

經絡表示按證公司上調定息按揭息率對市場影響不大

港府擬規定航空公司預報來港旅客資料，當局有權拒絕個別乘客登機

澳門財政局表示首季幸運博彩稅收按年減近５％至８７﹒３億澳門元

火幣資管聯手Ｔｏｐ Ｖａｌｕｅ發行區塊鏈儲存礦業基金

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《俄烏開戰》

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中國大疆暫停俄羅斯和烏克蘭業務，被指向俄提供定位

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《特首選舉》

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據報李家超周五公布政綱，周六出席答問會接受質詢

據報李家超智囊研究以發債等方式為明日大嶼融資

經民聯倡提高新界地積比，冀短期突破房屋困局

譚志源稱李家超政綱基本完成，將於周末前出台

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《新冠肺炎》

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本港新增４３０宗確診，２２２宗核酸檢測陽性

１０名新冠患者經私家醫生取得口服藥

林鄭稱援港醫療人員會分批返回內地

上海今日起至３０日將動態調整三區範圍

保聯壽險總會代表表示長新冠患者或待好轉後才能投保

信銀國際表示全線分行即日起恢復正常營業

內地援港領隊表示現有隔離設施可在下一波疫情發揮作用

內地本土及無症狀回落至１﹒４萬宗，上海再死４８人

公安部表示要把握疫情防控期間社會心態和群眾情緒

匯豐下周二起所有零售銀行分行恢復正常服務

台灣新增８８２２宗本土個案再創新高

國台辦表示上海、昆山合計逾３０家台企陸續復工復產

新世界發展（０００１７）捐贈配對平台進入第二階段

創科署視察抗疫科技方案試用情況

吉林市昨５例感染，防控小組允復工復產餐廳續停堂食

田北辰稱航班熔斷機制持續將令香港失去航空樞紐地位

醫管局稱８名病人昨日離世，４９歲肺癌患者染疫亡

消息指藝人曾江倒斃尖沙咀檢疫酒店，死因有待確定

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