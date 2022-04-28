【大行報告】港交所季績遜預期新股市場疲軟，三行齊降目標價

《經濟通通訊社２８日專訊》港交所（００３８８）昨日公布今年首季業績，首季純利

２６﹒６８億元，按年跌３０﹒５％，基本每股盈利２﹒１１元，稍遜市場預期。大行普遍認為

，儘管期內投資由盈轉虧，收入表現仍大致與預期相符，更有指利率上行將有利於未來投資收入

。另有大行關注其ＩＰＯ集資規模按年倒退七成，創２０１９年第一季以來最低，認為是受內地

監管、疫情及經濟放緩等影響投資氣氛。野村、瑞信及匯證齊下調其目標價，瑞信最淡看３５２

元，而高盛及瑞銀仍籲「買入」，高盛和瑞銀最牛看５２０元。（ａｃ）



表列各大行對港交所（００３８８）首季業績看法：

大行 評級 目標價（元） 分析重點

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摩根大通 增持 ４６０ 受累較高息率造成的按市值計價損失，首季

純利遜預期，但其餘收入和成本線表現出色

高盛 買入 ５２０ 首季每股盈利勝該行預期，收入及成本大致

與預期相符

瑞銀 買入 ５２０ 核心收入符預期，削今年盈利預測３％，其

長期投資主題並未反映在股價上，又料加息

有利未來投資收入

野村 買入 ４５７﹒１→４４１﹒１ 總收入遜預期，受內地監管、疫情及經濟環

境影響，期內ＩＰＯ集資規模倒退七成，創

三年新低，削２０２２╱２３年純利預期５

％和３％

匯證 買入 ４２０→４００ 首季業績不令人鼓舞，料短期受市場疲弱影

響，但今年將迎來多個催化劑，未來將有更

多中概股來港上市

摩根士丹利 大市同步 ４３０ 每股盈利符預期，受累託管費較預估弱，總

收入稍較預期低２％，集團嚴控成本支撐Ｅ

ＢＩＴＤＡ率持穩於７５％

瑞信 中性 ３８３→３５２ 首季業績符預期，料第二季與交易相關收入

進一步下滑

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