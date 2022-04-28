《華爾街內望》微軟ＶＩＳＡ業績佳，美匯創五年高，道指升幅收窄

《經濟通通訊社２８日專訊》美股進入業績高峰期，微軟今年第三季業績優於預期，與

ＶＩＳＡ齊齊大漲，道指升幅一度擴大至４５７點。然而債息回升，美匯指數更創五年新高，而

部分科技股業績較預期差，道指升幅大幅收窄，納指更加高開低收。

道指收升６１點或０﹒１９％，報３３３０１點；標指收升８點或０﹒２１％，報４１８３

點；納指收跌１點，報１２４８８點。

微軟公布第三季獲利營收均優於預期，其中智慧雲端業務部門銷售增長２６％，股價升

４﹒８１％；Ａｌｐｈａｂｅｔ廣告收入放緩，導致盈利倒退，股價跌３﹒６７％；至於即將放

榜亞馬遜及蘋果就微跌不足１％。此外，ＶＩＳＡ今年第二季營收及經調整後每股盈利均優於市

場預期，股價抽升６﹒４７％，為表現最佳道指股；波音公司上季虧損及營收均遜於市場預期，

拖累股價低收７﹒５３％，為跌幅最大道指股。

有分析認為，部分大型企業業績表現失色，反映通脹引致成本增加，供應鏈亦有問題，美國

聯儲局未來或加大加息幅度，公司估值及盈利預期將被調低。

美國商務部公布，３月份商品貿易赤字擴大至１２５３億美元，升幅達１８％，遠高於市場

預測。當中，進口增長１１﹒５％至２９４６億美元，出口就升７﹒２％至１６９３億美元創新

高。（ｅｒ）

