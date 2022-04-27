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27/04/2022 16:09

《出旗制勝－麥穎儀》憧憬國策支持，基建水泥股急彈

　　《出旗制勝》港股今早（２７日）承接外圍低開２１１點，之後逐步收復大部分跌幅，繼續
於２００００點關口附近窄幅整固。科指同樣低開高走，美團（０３６９０）早段升勢搶眼，暫
為貢獻恒指及科指點數前三個股。
　　建材及水泥板塊今日集體上揚，據報，國家主席習近平於中央財經委員會會議中強調要求穩
定市場信心，加強基建建設，包括交通、能源、水利等網絡型基礎設施建設。中國建材
（０３３２３）今早低開後一度飆升逾６﹒５％，重上１０元水平，暫高見１０﹒１元，升穿
２００天移動平均線，見５天高位。中國建材將於周五（２９日）公布首季業績，投資者如看好
後市，或可留意國材購１３７１４，行使價１１﹒３８元，實際槓桿４﹒４倍，引伸波幅
５６﹒２％，換股比率５兌１，２０２２年１０月２８日到期。
　　而同為水泥板塊的海螺水泥（００９１４）同樣反彈造好，近一周維持於３９元附近整固，
今早迎來大陽燭上升，一口氣升穿５０、１００及２００天線，一度升逾６﹒５％，暫高見
４１﹒７元，升至５天高位。海螺水泥於明天（２８日）公布首季業績，投資者如看好其業績及
後市走勢，或可留意海螺購１３５０９，行使價４６元，實際槓桿６﹒１倍，引伸波幅
４４﹒１％，換股比率１０兌１，２０２２年０９月２９日到期。
　　轉看科技股方面的消息，國家市監局表示內地反壟斷法今年有望能夠出台，美團今早曾急彈
逾７％，見５天高位，午後升勢稍為收窄。資金流向方面，截止上日（２６日），北水已連續
１６日淨買入美團，其中，上日資金流入金額更達逾５億元成為北水最多資金淨流入的個股。投
資者如繼續看好，或可留意美團購１３１７９，行使價２０８﹒９元，實際槓桿４﹒４倍，引伸
波幅６６﹒７％，換股比率１００兌１，２０２２年０９月２９日到期。相反如看淡，或可留意
美團沽１５４５０，行使價１０５元，實際槓桿２﹒６倍，引伸波幅７７﹒８％，換股比率
１００兌１，２０２２年１０月２８日到期。
《花旗上市結構性產品部副總裁　麥穎儀》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
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註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
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