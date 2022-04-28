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即市新聞

28/04/2022 07:50

《匯市走勢》美元強不可擋，美匯指數高見１０３﹒２８創五年高

　　《經濟通通訊社２８日專訊》美元匯價維持強勢，美匯指數升至１０３﹒２８，創５年新高
。俄羅斯停止向波蘭和保加利亞輸送供應天然氣，令歐元匯價受壓，歐元兌美元自２０１７年來
以來首次失守１﹒０６美元大關，最低跌至１﹒０５１５。英鎊兌美元亦測試１﹒２５關口，最
低跌至１﹒２５０２，為２０２０年７月中以來最低。
　　澳洲首季通脹率升至５﹒１％，為２０００年初以來最高，核心通脹率亦升至２﹒１％的
２０年來最高水平，
市場預期，澳洲儲備銀行將於下周的貨幣政策會議宣布加息，經濟師預期加息０﹒１５厘，將指
標利率調高至０﹒２５厘，但部分預期央行將於６月份會議大幅加息０﹒５厘。澳元兌美元未見
受惠，低見０﹒７１０２後維持在該水平以上徘徊。
　　其他貨幣方面，與美元的息差傾向持續拉闊繼續打壓日圓，美元兌日圓以雙日轉向重上
１２８水平，昨天曾高見１２８﹒５９，在今天亞洲市早段維持在１２８﹒５０水平徘徊。美元
兌加元亦維持強勢，昨天高見１﹒２８５４，今早守穩在１﹒２８水平，短期再次挑戰１﹒３０
的大型橫行區機會較大。紐元兌美元繼續下試低位，昨天曾低見０﹒６５２７，能否與今年１月
２８日所做的０﹒６５１８形成雙底反彈有待觀察。（ｐｃ）

　

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