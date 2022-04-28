《運籌帷幄－梁業豪》（２）浪開始有點機會提早完結

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３１﹒２５％和

４２﹒５％，局勢則均屬顯著向淡。昨天（２７日）恒生指數的表現算是給了好友一點希望；最

低限度，雖然指數曾進一步跌至１９６６５，並沒有跌離自上月１５日低位１８２３５起升幅的

０﹒６１８倍調整水平，衝往１８２３５之勢。這個量度跌幅目標為１９８７４，以收市位計，

只曾於本周一（２５日）輕微失守。此外，日線圖上的下降通道底部支持亦只曾於當日失守，反

映港股於現水平的確有好友入市還擊。

本欄認為，若本周末前不見港股急速再跌，（２）浪便有較大機會提早完結。當然，萬一周

末期間出現新重大利淡消息，則作別論。目前圖表形勢的確顯著向淡，短線投機者不應急於入市

造好，中長線投資者雖可開始留意入市增持現貨亦機會，亦不應急於採取行動。待圖表形勢逐漸

轉好後，（３）浪的上升勢頭便會變得明顯。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（影音：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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