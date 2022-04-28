《行內行外－梁崇讓》香港充斥著各行業的隱形失業者？

《行內行外》因第五波疫情爆發，引致香港的失業率再度上升至５％，較１２月至２月的

４﹒５％上升０﹒５％，失業人口由１５萬上升到近１９萬，就業不足率同時上升至３﹒１％。

早前公布上季出口數據則連續第三季下跌至收縮水平，指數為２４﹒７，按季大跌１２﹒５，截

至３月，破產管理署強制公司清盤案破產呈請書已達１１９０宗，經批核的個人自願安排個案亦

達７０宗，此外，２０２１年破產欠薪保障基金中的「欠薪」獲批申請宗數高達２７５９宗，較

２０２０年的２１２６宗，上升近３０％。以上指標顯示失業與破產人數大增，可見市民的生活

甚至生存條件持續惡化。另有傳媒報道香港移民人數大增，正常來說有能力移民人士多是中產或

專業人士，這是否表示香港的資金和人才正在加速外流？當然有關當局慣例地否認香港有資金和

人才流走的現象。

上周因中美審計監管問題的談判仍未有定案，美國證交會宣布再將１７間中資公司加入《外

國公司控股責任法案》（ＨＦＣＡＡ）臨時名單中，這已是３月以來第５批了，意味這些公司正

面臨被美國除牌的風險。中港股市在多項不利的消息影響下連跌多天，在美除牌公司增加的消息

傳出，港股立即再度跌穿２００００點水平，無可置疑，資金明顯在股市中流出，至於有沒有流

出香港，仍待時間引證。



＊隱形失業者＊



特區政府宣布２０２２年保就業計劃已於明日開始申請，可為合資格的僱主提供５－７月的

工資補貼，每間企業每名僱員可獲上限８０００元補貼，兼職或年長僱員亦可獲４０００元的半

額資助，避免再被質疑只資助大財團和連鎖機構，今次保就業計劃的細節與上次略有不同，能否

如願減少詬罵？還待觀察。此外因上次的援助計劃忽略了臨時失業人士，因此政府上月推出一萬

元的「臨時失業支援計劃」，全職或兼職及自僱人士均可申請，據報道，共有約４７萬份申請，

聞說資助金額今月已開始派發，今次申請人數佔就業人數約１３％，這數字數量確實令人震驚，

也是一個可怕的警號。其實４７萬可能還未包括一些隱形失業者，這類隱形失業者，希望不會如

新冠病毒的隱形傳播鏈，把失業傳播至全港，無論失業或臨時失業人數如不斷增加，對社會的穩

定和發展並非是好現象，希望有關官員能密切留意和關注。

不過話說回來，其實製造失業者或隱形失業者，也許間接由政府造成，不說其他行業，就以

證券及期貨業為例，實施了「一業兩管」和「撤銷最低佣金制」，先引發銀行的「不公平競爭」

，搶奪了中小型證券及期貨公司的生意，打擊了業界從業員的生存空間。其後行業更出現「零佣

金」的「惡性競爭」，單靠佣金收入的持牌法團和中介人士並沒有出現如有關當局所說的「餅大

了，大家可吃多一點」的現象，反之是收入大減，而得益者只有政府和有特權的中介法團港交所

（００３８８），政府和港交所的收入增加了，其收益間接是從剝削了證券及期貨持牌從業員應

得的收入中奪取，從業內人士口中得知，大部分靠佣金收入的持牌人士都屬自僱人士，現時每月

的收入已跌至零或數千元不等，這些微少的收入如同長期失業，可說是隱形失業者，只因還是持

有牌照的專業人士，他們不情願或不容易離開本行業而已。



＊自僱乏保障＊



這兩年中美在金融市場上的博弈和內地收緊多個行業的監管，加上疫情的肆虐，股市持續向

下，市場投資意欲減少，成交金額縮減，佣金只會越來越少，特區政府竟倒行逆施，增收印花稅

，這是甚麼經濟理論？那要由專家來解讀了。近年證券業的「零佣金」宣傳越來越誇張，更有持

牌法團鼓吹投資外國股市，在現時盛行制裁以及限制和凍結資金的風氣下，投資他國的資金會否

隨時血本無歸？料有一定風險，只是香港有關當局並不關心，也從沒有作出善意提醒，可能這便

是國際金融中心的代價吧！以上種種因素，令業內隱形失業者的人數愈來愈多，更無奈的是「香

港製造」的自僱人士在定義上並不清晰，一直也沒有受任何勞工法例保障，那些證券及期貨業持

牌自僱人士的隱形失業者或半失業現象，是否只是香港社會的冰山一角？木宰羊！只是綜觀這次

政府多項的支助或支援政策，香港證券及期貨業的弱勢群體似乎並沒有任何眷顧，何解？是否因

各方面的誤解認為香港金融業全面好景，沒受到任何不利因素影響，還是有關官員從沒有貼地去

了解實況呢？至於其他行業有沒有同樣的現象，真要問問政府、議員和勞工團體了。



＊應盡快通關＊



後記：今年政府除了支助企業保就業和發放臨時失業金外，再派一萬元消費券，希望藉此帶

動消費來刺激香港經濟，記得上次政府派發消費券時，筆者在《行內行外》曾提及消費券除了帶

動消費外，同時也增加了通脹的壓力，事實勝於雄辯，當時在超級市場或街市的日用品和食品價

格都上漲了，上漲後有沒有回落，其後香港第五波疫情爆發，生產和運輸鏈被逼停頓，加上俄烏

戰爭，能源和商品價格急劇上升，加快了通脹升溫且無法回頭。今次政府再度派發消費券，相信

又會引起加風，商家加了價，想減回舊價實是妙想天開，據消費者委員會調查發現，在３月即第

５波疫情嚴峻時，３間大型連鎖超級市場全部１１組共９０項貨品，平均售價均錄得０﹒２％至

２４﹒８％的升幅。不少升幅較高的均為日常儲備食品，這意味商家已提早加價來迎接消費券，

這是否也是無可避免呢？至於兩電已於今年初分別加價５﹒８％和７％，實報實銷方式每月調整

的燃料費中電和港燈在上月分別加約２﹒８％和２６％，料受俄烏戰爭影響，能源價格持續上升

，可見市民只會百上加斤。從種種數據和現時國際政經環境來看，香港要走出困局並不容易。

回想２００３年沙士爆發，香港經濟也曾跌進谷底，內地政府推出自由行救活香港經濟的發

展，其後更實施資金互聯互通政策以鞏固香港金融中心的地位。但目前香港與內地遲遲未能通關

，中美金融博弈令資金流動起了變化，內地政府面對環球的政經環境和疫情的變化，早已推動內

循環計劃來推動中國經濟發展和內部消費，沒有內地的人流物流資金流，內循環經濟在港也起不

了作用。目前情況香港真是困難重重，寸步難行，與內地通關是重中之重先要解決的問題，可是

通關又要與疫情的變化和防疫抗疫政策掛勾，那通關容易嗎？如現任特首解決不了，那冀望下任

特首能實事求是，果斷地盡快解決通關問題，真想看看新特首能否以務實的態度來達成好的「結

果」？《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

