《缸邊隨筆－石鏡泉》電力水務股有資金支持

《缸邊隨筆》昨日３３板塊升跌情況︰
迄１２：３０，上升板塊︰１０；下跌板塊︰２３。
至４：３０收，上升板塊︰２１；下跌板塊︰１２。
前市恒指收︰１９９３４﹒７１；
昨市恒指收︰１９９４６﹒３６，升１１﹒６５。
前市期指收︰１９９７３；
昨市期指收︰１９９３１，跌４２。
前市低水︰３６﹒２９；昨市低水︰１５。
前市大市成交︰１２２７﹒９５億元；
昨市大市成交︰１２５１﹒４６億元，增２３﹒５１億元。
前市期指成交︰１６５３３９張；
昨市期指成交︰１２８０５１張，減３７２８８張。
昨市午市上升板塊，成交亦見稍增，應是為今日期指結算作準備，估計今日市會造好些，但
淡勢壓力仍在，要期指能企上２０７５７上才可望好。
昨日電力、水務股見有資金支持。
銀行和地產板塊仍見下跌，此兩板塊屬主力板塊，此兩板塊不升，後市難望好。
估計期結後，港股仍要走弱一至兩星期，才望能找到支持，整固後才反彈。
《資深投資者 石鏡泉》
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
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