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即市新聞

28/04/2022 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》電力水務股有資金支持

　　《缸邊隨筆》昨日３３板塊升跌情況︰
　
　　迄１２：３０，上升板塊︰１０；下跌板塊︰２３。
　
　　至４：３０收，上升板塊︰２１；下跌板塊︰１２。
　
　　前市恒指收︰１９９３４﹒７１；
　
　　昨市恒指收︰１９９４６﹒３６，升１１﹒６５。
　
　　前市期指收︰１９９７３；
　
　　昨市期指收︰１９９３１，跌４２。
　
　　前市低水︰３６﹒２９；昨市低水︰１５。
　
　　前市大市成交︰１２２７﹒９５億元；
　
　　昨市大市成交︰１２５１﹒４６億元，增２３﹒５１億元。
　
　　前市期指成交︰１６５３３９張；
　
　　昨市期指成交︰１２８０５１張，減３７２８８張。
　
　　昨市午市上升板塊，成交亦見稍增，應是為今日期指結算作準備，估計今日市會造好些，但
淡勢壓力仍在，要期指能企上２０７５７上才可望好。
　
　　昨日電力、水務股見有資金支持。
　
　　銀行和地產板塊仍見下跌，此兩板塊屬主力板塊，此兩板塊不升，後市難望好。
　
　　估計期結後，港股仍要走弱一至兩星期，才望能找到支持，整固後才反彈。
《資深投資者　石鏡泉》
　　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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