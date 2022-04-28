《缸邊隨筆－石鏡泉》電力水務股有資金支持

《缸邊隨筆》昨日３３板塊升跌情況︰



迄１２：３０，上升板塊︰１０；下跌板塊︰２３。



至４：３０收，上升板塊︰２１；下跌板塊︰１２。



前市恒指收︰１９９３４﹒７１；



昨市恒指收︰１９９４６﹒３６，升１１﹒６５。



前市期指收︰１９９７３；



昨市期指收︰１９９３１，跌４２。



前市低水︰３６﹒２９；昨市低水︰１５。



前市大市成交︰１２２７﹒９５億元；



昨市大市成交︰１２５１﹒４６億元，增２３﹒５１億元。



前市期指成交︰１６５３３９張；



昨市期指成交︰１２８０５１張，減３７２８８張。



昨市午市上升板塊，成交亦見稍增，應是為今日期指結算作準備，估計今日市會造好些，但

淡勢壓力仍在，要期指能企上２０７５７上才可望好。



昨日電力、水務股見有資金支持。



銀行和地產板塊仍見下跌，此兩板塊屬主力板塊，此兩板塊不升，後市難望好。



估計期結後，港股仍要走弱一至兩星期，才望能找到支持，整固後才反彈。

《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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