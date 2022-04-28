金沙首季虧損增至３﹒３６億美元，經調整物業ＥＢＩＴＤＡ轉虧

《經濟通通訊社２８日專訊》金沙中國（０１９２８）控股股東Ｌａｓ Ｖｅｇａｓ
Ｓａｎｄｓ Ｃｏｒｐ公布截至今年３月３１日止第一個財政季度業績，當中包括金沙中國業績
。根據美國公認會計原則，金沙中國首季度淨收益總額５﹒４７億元（美元．下同），下跌
２９﹒１％；經調整物業ＥＢＩＴＤＡ虧損１１００萬元，而上年同期經調整物業ＥＢＩＴＤＡ
為１億元；淨虧損３﹒３６億元，而上年同期淨虧損２﹒１３億元。（ｍｈ）
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