【無可匹敵】車股疫下見真章，比亞迪王者地位難撼動？業績有啟示

《經濟通通訊社記者葉嘉兒２８日報道》比亞迪（０１２１１）昨日收市後公布業績，首季

多賺２﹒４倍至８億人民幣。新能源汽車行業快速增長屬預期之內，市場對比亞迪績優反應未算

太大，日中最多只升過１﹒６％。不過，自上月上海封城以來，比亞迪仍錄得升幅兼跑贏同業。

專家指出三點說明比亞迪王者地位難撼動，並教大家洞悉部署新源車股關鍵。



＊關鍵一：成本控制得宜，毛利率抗跌力足＊



比亞迪第一季新能源車累計銷量年增４２２﹒９７％，達到２８﹒６３萬輛。國農證券董事

總經理林家亨在經濟通直播節目《開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ》表示，車企面對原材料成本

急劇上漲，產銷量高不一定代表公司前景看俏，還須看其是否收支平衡，以決定盈利能力。

事實上，多間車企年內先後加價抵銷成本壓力。其中，比亞迪今年兩度加價，均集中在王朝

網及海洋網系列，２月時加幅１０００－７０００元人民幣不等，３月中旬再加３０００－

６０００元人民幣不等。觀乎比亞迪首季毛利率達１２﹒４％，按季僅跌０﹒７個百分點，力證

抗跌力十足。



＊關鍵二：淨現金流激增，料受基金青睞＊



雖然內地經濟下行壓力大，但據中國信通院公布，新能源汽車首季仍能保持增長產銷按年增

長１﹒４倍，市場憧憬新能源車企業務價量齊升。林家亨強調，選股關鍵在於現金流！從基金經

理的投資角度而言，新能源汽車行業競爭大，選股會先參考現金流，從而判斷債務狀況。

比亞迪首季期現金流量淨額高達１１９﹒３３億人民幣，與去年同期相比，激增

８３１２﹒２９％。



＊關鍵三：擁完整生產線，且廠房分布散＊



對於市場憂慮內地車廠下月或要全面停工停產，林家亨認為比亞迪所受影響較同業低。由於

比亞迪擁有相對完整生產線，包辦芯片至電池，加上廠房分散至內地二、三線城市，相信供應鏈

受單一地區封城的影響較低。相反，蔚來（０９８６６）定位上海，受累疫情導致廠房暫停營運

，即使能復工，仍可能缺乏其他零部件，難以在短時間重啟生產線。

自３月２８日上海封城起計，比亞迪仍錄得超過７％升幅，在行業中王者地位可見一斑。同

期蔚來及理想汽車則分別挫近１４％及１５％。



汽車股自上海封城至今表現［３月２８日至中午收市］

（同期恒指：↓５﹒６８％）

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股份 （代號） 累計變動率

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比亞迪 （０１２１１） ＋７﹒１８％

廣汽集團 （０２２３８） ＋４﹒６８％

吉利汽車 （００１７５） ＋３﹒８０％

長城汽車 （０２３３３） －１０﹒５３％

小鵬汽車 （０９８６８） －１１﹒７３％

理想汽車 （０２０１５） －１４﹒９３％

蔚來汽車 （０９８６６） －１７﹒１０％

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＊新能源車下鄉，利好車股復甦＊



受到疫情影響，內地３月消費數據按年變動率由正轉負，經濟前景堪憂。國務院辦公廳日前

發布《關於進一步釋放消費潛力促進消費持續恢復的意見》，提及穩定增加汽車等大宗消費，推

動新能源車下鄉，當中提及各地區不得新增汽車限購措施等措施。

市場關注中央將繼續推出更多穩定經濟政策，帶動消費市場。林家亨看好疫情緩和後，積壓

的購買力有望釋放。

