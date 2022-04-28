《盤後部署》期貨結算日恒指高收３２９點，料２０８００有阻力

《經濟通通訊社２８日專訊》今日為港股期貨結算日，恒指高開１７２點報２０１１８，部

分科技股反彈，推高恒指上升，盤中最高見２０２８６點，收市尾段走勢靠穩。恒指收報

２０２７６，升３２９點或升１﹒６５％，主板成交１０５７﹒５４億元。國企指數報６９１８

，升１３２點或升１﹒９５％。恒生科技指數報４０６６，升８５點或升２﹒１５％。

阿里巴巴（０９９８８）收復前幾天的失地，高開４％後維持升勢，收市升４﹒３８％，報

８８﹒２５元；受惠於深圳派發５億人幣消費券的電商京東（０９６１８）升４﹒４６％，報

２２９﹒６元；美團（０３６９０）午後升幅收窄，微升０﹒６８％，報１４８﹒９元。其他科

技股方面，嗶哩嗶哩（０９６２６）升６﹒１９％；百度（０９８８８）升４﹒１３％；網易

（０９９９９）升１﹒７１％。

多間公司於上日收市後公布業績。比亞迪（０１２１１）首季純利升２﹒４倍，股價最終升

１﹒４３％，報２２７﹒２元；同系的比亞迪電子（００２８５）首季純利按年跌近７８％，股

價下跌１﹒３１％，報１５﹒０２元。廣汽（０２２３８）首季多賺２７％，今天高開高收，升

５﹒６１％，報６﹒５９元。福萊特玻璃（０６８６５）首季純利按年跌近４８％，惟股價承接

上日升勢，收市升６﹒３７％，報２７﹒５５元。

另外，兩隻煤炭股季績優於預期，中煤（０１８９８）首季多賺９３％，股價揚

１０﹒２４％，報６﹒８９元；神華（０１０８８）首季純利就升６７％，股價收市揚

８﹒７５％，報２６﹒１元。內地調整煤炭進口關稅至零，帶動其他煤炭股炒上，兗礦

（０１１７１）升５﹒６３％；蒙焦煤企（００９７５）更飆１４﹒３３％。

內地股市個別發展。上證綜合指數報２９７５，升１７點或升０﹒５８％，成交

３８８７﹒４３億元人民幣。深證成份指數報１０６２８，跌２３點或跌０﹒２３％，成交

２２４９﹒０９億元人民幣。



＊濰柴動力１０元見底＊



大市方面，今天受多間企業季績沖喜，加上為期貨結算日，交投氣氛稍為好轉。事實上，大

市的大戶主動買沽比率由本周一（２５日）只有４９：５１逐步提升至今天的５７：４３，近兩

日的資金淨流入情況亦大幅改善。再留意日線圖，恒指在本周一急跌逾７００點，跌至

１９８００至１９９００點後，連續兩日能低開高收，今天亦承接升勢，相信１９８００點為恒

指短期的支持位，而ＭＡＣＤ負差亦略略收窄，本周再下試機會應該不大。然而，下周中聯儲局

會一連兩日議息，恒指料在３月１７日裂口低開的低位２０８００點有阻力。

個股方面，濰柴動力（０２３３８）將於明天公布業績，今天升３﹒０８％，報１０﹒７２

元。在日線圖上，股價由今年３月２３日開始形成一條下降軌，跌至１０元後反彈，而３月１５

日亦曾跌至此水平，股價之後顯著反彈，技術上出現「雙底」形態，可推斷１０元已見底。短線

來看，運用黃金比率回調指標，由３月２３日高位１３﹒４６元與４月２６日低位１０元之間量

度，初步目標為０﹒３８２倍反彈位１１﹒３２元，而此位置正是３月１７日裂口高開的低位，

投資者可小注買入續博反彈。（ｅｒ）

