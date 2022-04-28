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28/04/2022 17:49

《台股攻略－黃振宇》台股昨日創低，今日展開反彈

　　《台股攻略》台股昨日（２７日）創低後，今日（２８日）展開反彈，聯電釋出樂觀展望，
電子股回勇，加權指數一度升過１５０點，惟航運股表現偏弱，指數最終收１６４１９點，升
１１６點，成交金額為新台幣２５５８﹒８億元，三大法人合計淨賣出新台幣１５６﹒２９億元

　　電子權值股的聯電展望樂觀，股價逼近漲停，收新台幣４８﹒５元，升９﹒２％；聯發科則
看好第二季收入將持續攀升，今日股價收新台幣８２８元，升２％；鴻海收新台幣１０１﹒５元
，升１﹒５％；台積電收新台幣５３１元，升１％。大價股方面，力旺及信驊升超過６％，譜瑞
升５％，大立光、祥碩及緯穎均升超過３％，面板雙虎的群創升超過６％，友達升５％。受惠農
產品（黃豆、小麥及玉米等）價格飆升，福壽、台榮及茂生農經漲停，農業化肥原物料概念股的
惠光漲停，台肥、台聚及亞聚升超過４％，東鹼升３﹒７％，興農升２﹒７％。航運股表現偏弱
，長榮及萬海股價下挫超過１％，陽明跌０﹒４％。散裝航運股的裕民重挫近４％。航空雙雄走
弱，長榮航終場跌２﹒５％，華航跌１﹒３％。台灣大型電商的富邦媒公布第一季稅後純利新台
幣８﹒２６億元，按年增５﹒８％，亞系外資料電商需求及消費者使用度不斷提升，並將富邦媒
評為「買入」評級，目標價維持在新台幣１７００元，惟今日股價重挫９﹒５％。雷科的董事長
鄭再興透露，旗下劼科的防疫產品空氣濾膜在國內疫情爆發下，出貨量顯著上升。
　　現時通脹壓力增加，美聯儲局近期不斷釋出將積極加息訊號，並可能宣布縮減買債計劃，預
料台股短期陸續震盪，投資者宜關注高息股或受惠加息的金控股。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
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