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28/04/2022 08:49

【虛幣世界】美科技股反彈，加密貨幣走勢回穩

　　《經濟通通訊社２８日專訊》隔晚美股高走後升幅收窄，科技股普遍造，帶動加密貨幣回穩
，但由於聯儲局鷹派言論，市場預計主流加密貨幣短期內未必有大幅度攀升，加上俄烏局勢仍然
未停，投資者態度較為審慎。不過，ＣｏｉｎＦｕｎｄ　總裁克里斯．帕金斯（Ｃｈｒｉｓ　
Ｐｅｒｋｉｎｓ）認為，看到加密市場在科技行業中有正面回應，另外一些傳統基金經理在脫離
行業後並試圖加入加密貨幣領域。
　　此外，印度自新法規推出後，印度加密貨幣交易所的交易量下降六成，例如ＷａｚｉｒＸ和
　ＣｏｉｎＤＣＸ兩家位於孟買的交易所，在過去２４小時內的交易量剛剛超過２７００萬美元
，此前ＷａｚｉｒＸ日均交易量超過９０００萬美元。早前印度於４月１日推出新法規，對加密
交易徵收三成利潤稅收。
　　據經濟通據數顯示，比特幣現報３９３２５﹒９８（美元．下同），升０﹒２３％（２４小
時比較．下同）；以太幣現報２８９７﹒８８元，升０﹒３１％；艾達幣報０﹒８４１２元，升
０﹒１３％；瑞波幣報０﹒６５２６元，升０﹒０６％。（ｕｌ）

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