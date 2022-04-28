【虛幣世界】美科技股反彈，加密貨幣走勢回穩

《經濟通通訊社２８日專訊》隔晚美股高走後升幅收窄，科技股普遍造，帶動加密貨幣回穩

，但由於聯儲局鷹派言論，市場預計主流加密貨幣短期內未必有大幅度攀升，加上俄烏局勢仍然

未停，投資者態度較為審慎。不過，ＣｏｉｎＦｕｎｄ 總裁克里斯．帕金斯（Ｃｈｒｉｓ

Ｐｅｒｋｉｎｓ）認為，看到加密市場在科技行業中有正面回應，另外一些傳統基金經理在脫離

行業後並試圖加入加密貨幣領域。

此外，印度自新法規推出後，印度加密貨幣交易所的交易量下降六成，例如ＷａｚｉｒＸ和

ＣｏｉｎＤＣＸ兩家位於孟買的交易所，在過去２４小時內的交易量剛剛超過２７００萬美元

，此前ＷａｚｉｒＸ日均交易量超過９０００萬美元。早前印度於４月１日推出新法規，對加密

交易徵收三成利潤稅收。

據經濟通據數顯示，比特幣現報３９３２５﹒９８（美元．下同），升０﹒２３％（２４小

時比較．下同）；以太幣現報２８９７﹒８８元，升０﹒３１％；艾達幣報０﹒８４１２元，升

０﹒１３％；瑞波幣報０﹒６５２６元，升０﹒０６％。（ｕｌ）



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