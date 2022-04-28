《談國論企－黎偉成》工業巨企首季擴利財況改善

《談國論企》中國的全國規模以上工業企業於２０２２年１－３月份以利潤總額計的業績，

和財務狀況等，較前二月的情況，都有所改善，乃受惠於企業的成本控制取得預期成效。但美國

推手的烏局日益惡化，環球能源、糧食等商品價格向上的壓力強烈，加上惡疫持續肆虐，供應鏈

樽頸甚至短缺，對中國的工商業以至經濟肯定有負面影響。國家以深入實施創新驅動發展戰略和

堅定實施內需戰略兩大戰略，國民經濟可保穩中有進發展勢頭。



＊應收帳期縮短存貨周轉較快資債比穩＊



來自中國國家統計局發布最新資料，全國規模以上工業企業（簡稱「工業企業」．下同）的

利潤總額，於２０２２年由１－３月份組成的首季度累計達１﹒９５５５萬億元，同比增長

８﹒５％，較１－２月份累計１﹒１５７５萬億元僅增５％，要多增３﹒５個百分點，是為相當

重要的良性啟示，並在一定程度確認工業大企業生產和固投等，為國內生產總值ＧＤＰ於一季度

同比增４﹒８％的重要支持力量。工業企業穩產增投添利，該會逐步化解社會消費、服務業於３

月份同比回落，商品房銷售面積及所涉額度是季皆跌等負面威脅。

工業企業的經營生產回報有改善，乃受惠於（一）營業成本的增幅即使高於收入，但二者的

幅度落差卻有頗為明顯的收窄，使盈利能力有所提升，即：營業成本於２０２２年１－３月份累

計２６﹒２９萬億元，同比增長１３﹒５％，較實現營業收入３１﹒２７萬億元的１２﹒７％升

幅，無疑多增０﹒８個百分點，惟此數相對於前兩個月的１﹒１個百分點收窄０﹒３個百分點，

確有頗為明顯的改善，遂使營業收入利潤率達６﹒２５％而比１－２月份的５﹒９７％，高

０﹒２８個百分點。成本受控，所產生的效應是使利潤增加。

另一個良性的現象，為（二）工業企業有良好的業績表現，亦使財政狀況持續略見好轉，特

別是：（１）應收帳款於２０２２年３月末時累計１９﹒１６萬億元，同比增長１４﹒４％，相

對於２月末時１８﹒８４萬億元所增１４﹒８％，收窄０﹒４個百分點，重要因由為應收帳款平

均回收期為５４﹒７天，比２月末時的５８﹒３天減少３﹒８天。此點反映出工業企業的客戶支

付能力有改善。

和（２）產成品存貨於２０２２年３月末時達５﹒６１萬億元同比增長１８﹒１％，較２月

末５﹒３８億元的１６﹒８％高１﹒３個百分點，但產成品存貨周轉天數達１８﹒８天比２月末

時的１９﹒８天少１天，意味工業企業銷貨的情況還是不錯的。

再看（三）主要工業行業的經營回報情況。國家統計局進行評估的４１個主要工業行業中，

於一季度即使只有２４個行業賺取得利潤，但比１－２月份的２１個增加３個；而少賺的行業由

１－２月的１９個減至１５個，減虧和持平的各１，業務業績表現無疑相當參差，卻有共同的特

點，即（Ｉ）多賺的行業，每多是與能源、資源業務有關的企業，特別是（ｉ）煤炭開採和洗選

業的利潤總額，於２０２２年１－３月份同比飆升１﹒８９倍；（ｉｉ）石油及天然氣開採業賺

利升幅亦高達１﹒５１倍之普，皆因煤及油價反覆走高。

和（ｉｉｉ）有色金屬冶煉和壓延加工業，亦多賺５２﹒９％；（ｉｖ）化學原料和化學製

品業賺利的升幅達到１８﹒４％。

能源、資源等行業之能夠普遍賺取到可觀的利潤回報，乃因相當產品價格期內均見明顯增長

和處於相對高位所拉動，而（ＩＩ）這又反來過對若干製造行業的企業面對頗是沉重的壓力，業

績也就難有理想表現，其中（ｖ）紡織業利潤總額同比增１４。％；（ｖｉ）汽車製造業少賺

１１﹒９％；（ｖｉｉ）計算機、通信和其他電字設備製造業今年僅多賺２﹒８％；和通用設備

、專用設備甚至農副食品加工業等製造業的業績，亦每下愈況。



＊美推俄烏戰事對中國推經貿科技戰皆有壓＊



國務院總理李克強２０２２年３月５日發表《政府工作報告》談到結構政策時，強調要著力

暢通國民經濟循環，重點在於要堅定不移深化改革，並以深入實施創新驅動發展戰略和堅定實施

內需戰略兩大戰略，更大「激發市場活力和發展內生動力」，確保國民經濟保持穩中有進發展勢

頭的主要動力。

但中國的工業企業的業務業績於２０２２年以３月份為主的首季度，有頗為明顯的改善，惟

面對的困擾頗不少，特別是（１）美國「陰毒王」拜登推手烏克蘭戰事，卻把責任完完全全直推

給俄羅斯，並聯群結隊的對俄進行瘋狂式的毫無差別「制裁」、封鎖、打壓，更破壞俄、烏和談

，使世界各地出口的大量能源、資源和農產品、糧食受到重大的阻滯，國際原油價格近期暴漲，

農產商品期貨價格亦因供應預期不斷減少而節節走高，對本來已是反覆不穩的世界經濟造成沉重

的打擊。

還有（２）美國近年對華不斷推出經貿、科技戰，特別是封鎖高中芯予中國，使各類中低檔

芯片供應鏈受到嚴重短缺之壓，使世界各地的許許多多製造業的生產受到阻滯，產品供應不足和

價格上升，為另一負面因素。

和（３）新冠肺疫肆虐全球逾兩年，有愈來愈多人確診，投入海、陸、空運輸的人不斷減少

，港口出現樽頸情況，使物資交往嚴重受阻。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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