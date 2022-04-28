《異動股》深圳經電商派５億人幣消費券，美團升３％，京東升４％

《經濟通通訊社２８日專訊》美團（０３６９０）現價升２﹒８４％，報１５２﹒１元，該

股成交約１１０萬股，涉資１﹒６８億元。

內地「五一」假期前夕，深圳市通過美團、京東等平台，向深圳消費者陸續發放５億元人民

幣消費券。消費券包括４億人民幣購物消費券、６０００萬人民幣餐飲消費券、１０００萬人民

幣旅遊體育消費券及３０００萬人民幣數字人民幣紅包。深圳市又稱，將於５月下旬組織多家銀

行面向深圳消費者發放上述３０００萬人民幣數字人民幣紅包。

購物消費券將分多輪進行發放，首輪發放時間為５月１日上午１０時起，單日最高可領取價

值２０５０元購物消費券，每種面額消費券同一用戶每日限領一次。

京東支付券全為減價券，包括滿１００元減５０元、滿２００元減１００元、滿５００減

２００元、滿１０００元減３００元、滿３０００元減６００元、滿５０００元減８００元。

電商股高開；京東集團（０９６１８）升３﹒９１％，報２２８﹒４元；阿里

（０９９８８）升４﹒０８％，報８８元。

現時，恒生指數報２０１１８，升１７２點或升０﹒８６％，主板成交２４﹒３８億元。國

企指數報６８５１，升６５點或升０﹒９７％。恒生科技指數報４０４１，升６０點或升

１﹒５２％。

即月期指新報２００４３，升１１６點，低水７６點。即月國指期貨報６８３７，升５４點

，低水１５點。即月科指期貨新報４０４１，升５８點，低水１點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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美團（０３６９０） １５２﹒１０元 升２﹒８４％

京東集團（０９６１８） ２２８﹒４０元 升３﹒９１％

阿里（０９９８８） ８８﹒００元 升４﹒０８％

騰訊（００７００） ３４０﹒６０元 升１﹒７３％

網易（０９９９９） １４１﹒００元 升０﹒２８％

小米（０１８１０） １１﹒２０元 無升跌

安踏（０２０２０） ８９﹒２０元 升１﹒１３％

李寧（０２３３１） ６０﹒７５元 無升跌

蒙牛（０２３１９） ４２﹒５０元 無升跌

潤啤（００２９１） ４４﹒３５元 升０﹒１１％

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（ｈｃ）

