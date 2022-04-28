【美股業績】Ｍｅｔａ首季盈利勝預期，股價曾漲１９％

《經濟通通訊社２８日專訊》臉書母公司Ｍｅｔａ（ＢＦ－ＵＳ）周三（２７日）公布首季

業績，雖然營收入增加７％至２７９﹒１億美元，少過分析師預期的２８２億美元，但每股盈利

為２﹒７２美元，多過預期的２﹒５６美元，且每日活躍用戶（ＤＡＵ）回升至１９﹒６億人，

略多過預期的１９﹒５億人。Ｍｅｔａ盤後股價大升３３﹒１５美元或近１９％，報

２０８﹒０３美元。

另外，高通（ＱＣＯＭ﹒ＵＳ）周三在美股盤後公布２０２２會計年度第二季營業收入按年

增長４１％，再創新高，除核心智慧手機事業外，車用及物聯網（ＩｏＴ）業務表現均較去年顯

著增長。另外，高通預期第三季營業收入介乎１０５億至１１３億美元，優於預期的９９﹒７億

美元，其中晶片與軟體業務（ＱＣＴ）收入預期介乎９１億至９６億美元；專利授權事業

（ＱＴＬ）收入介乎１４億至１６億美元；攤薄後每股盈利（ＥＰＳ）介乎２﹒３５至２﹒５５

美元；而經非通用會計準則（Ｎｏｎ－ＧＡＡＰ）攤薄後，ＥＰＳ為２﹒７５至２﹒９５美元，

優於市場預期的２﹒６０美元。



＊波音７７７Ｘ型號須延後一年交付＊



高通行政總裁Ｃｒｉｓｔｉａｎｏ Ａｍｏｎ表示，第二季營業收入再創新高，反映公司在

增長和多元化策略執行上的成果，以及市場對處理器技術的強勁需求。高通業續預測勝過市場預

期，刺激盤後股價大升６％。

不過，波音公司（ＢＡ－ＵＳ）首季業績經調整後每股虧損２﹒７５美元，遠超過預期的

２７美仙；營業收入１３９﹒９億美元，亦少過預期的１６０﹒２億美元，原因是該公司的商用

和國防飛機生產成本上升不少。

波音表示，公司將於２０２３年之前暫產未獲美國監管機構認證的７７７Ｘ型號，並預期該

機型的交付時間要延到２０２５年，較之前的預測遲了１年多。該公司在昨天上午公布業績後，

波音股價在盤前交易中下跌超過２％。

串流音樂龍頭Ｓｐｏｔｉｆｙ周三美股盤前公布２０２２會計年度首季業績，由於每月活躍

用戶按年增加近兩成，而廣告收入亦增長逾三成，推動營業收入增加２４％至２６﹒６億美元，

超過市場預期的２６﹒２億美元，且經調整後每股盈利為０﹒２１歐元，扭轉去年同期虧損

０﹒２５歐元的情況，消息刺激激勵Ｓｐｏｔｉｆｙ盤前股價升逾３％。（ｐｃ）

