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28/04/2022 13:44

【新冠肺炎】北京朝陽新增２個臨時管控區域，東西城影院停業

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》北京朝陽區新增臨時管控區域。一是十裏
河斜街、左安路以東，華威南路以南，東三環南路以西合圍區域。二是東三環南路以東、松榆南
路與雙龍路以南、東四環南路輔路以西、弘燕路與弘燕東路以北合圍區域。
　
＊東西城區影院目前全部暫停營業＊
　
　　根據貓眼、淘票票等購票平台顯示，因疫情防控需要，截至４月２８日上午，北京東西城區
全部影院已暫停營業。

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