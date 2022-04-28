【新冠肺炎】商務部：１２省已累計供應上海蔬菜２﹒７８萬噸

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》商務部新聞發言人高峰在例行發布會表示

，針對近期疫情多點散發情況，商務部保障市場供應工作專班始終處於工作狀態。一是充分發揮

聯保聯供機制作用。進一步強化聯保聯供機制對疫情防控重點地區的「多方幫一方」的作用，加

大生活物資調運力度，保障貨源的供應穩定。截至４月２７日，內蒙古、遼寧、浙江、福建、江

西、山東、河南、湖北、四川、廣西、雲南、寧夏等１２省份累計供應上海蔬菜２７８０８噸，

米麵８５０噸，肉蛋５００噸，方便麵６１８０噸。

二是強化大型保供企業調度。針對疫情防控重點地區，每日調度周邊省份大型農產品批發市

場鮮活農產品交易量和可調運總量，協調幫助當地主要的保供商貿企業與大型農產品批發市場建

立「點對點」定向對接關係，按照需要及時組織跨區域調運，保障生活必需品總量供應充足。

三是加強保供統籌指導。積極指導各地將生活必需品保供作為疫情防控的重要任務之一，進

行前瞻性部署。在前期編髮市場保供工作手冊和經驗做法的基礎上，有針對性地推送有關地方「

四個一」等保供做法，為疫情防控重點地區進一步做好末端配送等提供參考支撐。



＊蔬菜價格較一周前下降７﹒９％＊



高峰表示，目前從總體看，全國生活必需品市場供應充足、價格平穩。根據商務部監測，４

月２７日全國百家大型農副產品批發市場糧食價格與一周前持平，食用油、豬肉價格較一周前分

別上漲０﹒４％和８﹒１％，蔬菜價格較一周前下降７﹒９％。

針對「五一」假期市場情況，商務部已經部署各地穩步開展節日市場保供工作。推動大型農

產品流通企業與生產基地緊密合作，根據節日消費的特點加大生活必需品備貨量，進一步擴充商

業庫存、豐富商品種類。

