《午市前瞻》專家指深圳發消費券難刺激電商業績，料更多措施出台

《經濟通通訊社２８日專訊》恒生指數半日收報２０１９０，升２４３點或１﹒２２％，主

板成交５６７﹒１１億元。恒生中國企業指數報６８７４，升８８點或１﹒３１％。恒生科技指

數報４００７，升２６點或０﹒６６％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ

（０９９８８）；騰訊控股收報３３５﹒４元，升０﹒６元或０﹒１８％，成交２８﹒３８億元

；美團收報１４８﹒３元，升０﹒４元或０﹒２７％，成交１８﹒５７億元；阿里巴巴－ＳＷ收

報８７﹒６５元，升３﹒１元或３﹒６７％，成交１６﹒８１億元。國指三大成交股份依次為騰

訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。



＊聶振邦：守穩２０１２０則上望２０８００＊



深圳宣布經美團及京東（０９６１８）等電商平台派發５億人幣消費券，其中４億人幣為購

物消費類別於５月１日派發、６０００萬人幣為餐飲、１０００萬人幣為旅遊體育及３０００萬

人幣為數字人民幣紅包。華盛證券分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，恒指高開後上午早段

一度回落，其後靠穩回升，現時回升超過２００點亦算不錯升幅，靠穩２０２００水平可視為修

復３月的裂口位置，若恒指今明兩日都成功守穩２０１２０裂口底，則下星期可上望遠

２０８００。

聶振邦補充，本周投資者戒心仍然較大，即使Ａ股昨日回升，但港股投資者憂慮美股財報季

績波動會影響港股表現，故不敢積極入市，但現時狀況已有所改善。



＊市民傾向以消費券作日常生活開支＊



美團、京東等電商為深圳消費券直接受惠企業，但現時升幅不算特別顯著，聶振邦解釋，近

期因為內地封城刺激網上消費行情，美團、京東股價未算跌殘，今日消費券消息對股價刺激力度

亦不算大。其餘消費股如體品一樣反應冷淡，他指近期體品股表現麻麻，因市場暫時未見有重大

利好體品股業績的消息，故資金逐步流出。他又指，市場預期當地市民傾向以消費券作日常飲食

居多，體品項目受惠較少，亦造成今日體品股表現偏軟。

聶振邦同時解釋，此次４億元消費類別消費券由各大電商平分配額，以電商股業績計算並非

大數字，故是次消費券對於電商股業績的實際效用預期並不大。但聶振邦維持預期內地政府會

有更多刺激消費措施出台，亦有可能視深圳作為試點，有效的話或會在其他城市推行。他補充，

現時內地首季ＧＤＰ增長仍未達５﹒５％目標，故內地應有需要進一步刺激經濟。（ｈｃ）

