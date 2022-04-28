《美元走勢－羅明立》美元兌日圓下個大位是１３５

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １３０﹒６２ １３０﹒６７ １２８﹒３５

歐元╱美元 １﹒０５２０ １﹒０５５４ １﹒０４８０

英鎊╱美元 １﹒２５３６ １﹒２５４６ １﹒２４９１

美元╱瑞郎 ０﹒９７１０ ０﹒９７２１ ０﹒９６８６

美元╱港元 ７﹒８４６０ ７﹒８４７６ ７﹒８４５３

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《美元走勢》美匯指數今（２８日）曾經升至１０３﹒６９，略為突破２０１６年１２月的

高位，勢頭仍盛。利好因素仍然是聯儲局更進取的貨幣政策及俄烏戰事的持續。俄羅斯天然氣工

業股份公司周三（２７日）表示，已暫停對保加利亞和波蘭的天然氣供應，因兩國拒絕了以盧布

結算的要求。市場擔憂依賴俄羅斯天然氣的歐洲國家會可能被中斷供氣，將重創當地的經濟，甚

至步入衰退；德國經濟部周三下調今年的經濟增長預測至２﹒２％，歐元或要下試２０１７年初

的１﹒０３４０。

美元今日的強勢亦受惠於日圓的疲弱，日本央行今日議息後宣布維持貨幣政策不變，並繼續

買債計劃，同時下調經濟增長預測。市場關注央行會否就疲弱的匯價發聲，結果行長維持日圓疲

弱對整體經濟有積極影響的看法，並對外匯水平不作評論。結果美元兌日圓升至１３０﹒６０，

下個大位是２０２１年時的１３５，後市繼續看跌。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 觀望

美元兌日圓 沽出日圓 １２９﹒５０ １３１﹒００ １２９﹒００

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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