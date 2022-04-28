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即市新聞

28/04/2022 16:24

《美元走勢－羅明立》美元兌日圓下個大位是１３５

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１３０﹒６２　１３０﹒６７　１２８﹒３５
　　歐元╱美元　１﹒０５２０　１﹒０５５４　１﹒０４８０
　　英鎊╱美元　１﹒２５３６　１﹒２５４６　１﹒２４９１
　　美元╱瑞郎　０﹒９７１０　０﹒９７２１　０﹒９６８６
　　美元╱港元　７﹒８４６０　７﹒８４７６　７﹒８４５３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　《美元走勢》美匯指數今（２８日）曾經升至１０３﹒６９，略為突破２０１６年１２月的
高位，勢頭仍盛。利好因素仍然是聯儲局更進取的貨幣政策及俄烏戰事的持續。俄羅斯天然氣工
業股份公司周三（２７日）表示，已暫停對保加利亞和波蘭的天然氣供應，因兩國拒絕了以盧布
結算的要求。市場擔憂依賴俄羅斯天然氣的歐洲國家會可能被中斷供氣，將重創當地的經濟，甚
至步入衰退；德國經濟部周三下調今年的經濟增長預測至２﹒２％，歐元或要下試２０１７年初
的１﹒０３４０。
　　美元今日的強勢亦受惠於日圓的疲弱，日本央行今日議息後宣布維持貨幣政策不變，並繼續
買債計劃，同時下調經濟增長預測。市場關注央行會否就疲弱的匯價發聲，結果行長維持日圓疲
弱對整體經濟有積極影響的看法，並對外匯水平不作評論。結果美元兌日圓升至１３０﹒６０，
下個大位是２０２１年時的１３５，後市繼續看跌。
　　　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌日圓　沽出日圓　１２９﹒５０　１３１﹒００　１２９﹒００
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　
　　《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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