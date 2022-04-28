渣打（０２８８８）首季基本稅前盈利按年升４％至１５億美元

《經濟通通訊社２８日專訊》渣打（０２８８８）公布，截至今年３月底止，首季除稅前基
本溢利１５億美元，按年增４％；按固定匯率基準計算則增加５％。
除稅前法定溢利為１４﹒９２億元，按年增６％；按固定匯率基準計算則增加７％。至於未
計減值及稅項前的基本經營溢利就增１４％至１６﹒３８億元；按固定匯率基準計算則增加
１６％。（ｈｌ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
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