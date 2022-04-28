渣打（０２８８８）首季基本稅前盈利按年升４％至１５億美元

《經濟通通訊社２８日專訊》渣打（０２８８８）公布，截至今年３月底止，首季除稅前基

本溢利１５億美元，按年增４％；按固定匯率基準計算則增加５％。

除稅前法定溢利為１４﹒９２億元，按年增６％；按固定匯率基準計算則增加７％。至於未

計減值及稅項前的基本經營溢利就增１４％至１６﹒３８億元；按固定匯率基準計算則增加

１６％。（ｈｌ）



＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

