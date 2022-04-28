【ＥＳＧ】許正宇：綠色和可持續金融資助計劃已批逾６０宗申請

《經濟通通訊社２８日專訊》財經事務及庫務局局長許正宇以「讓雙碳飛入尋常百姓家」為

題發表網誌指，港府去年５月推出了全新的「綠色和可持續金融資助計劃」，資助合資格的債券

發行人和借款人的發債支出及外部評審服務。計劃推出至今已批出超過６０宗申請，涵蓋各類綠

色和可持續債務工具，有助吸引更多債券發行人和借款人使用香港作為融資平台和所提供的專業

服務，令香港綠色金融活動更趨蓬勃。



＊加強與廣州期交所在碳市場發展合作＊



許正宇表示，當局２０２０年５月成立由多個政府部門及金融監管機構組成的綠色和可持續

金融跨機構督導小組（督導小組）。根據評估結果，督導小組計劃發展香港成為國際優質自願碳

市場、按照內地政策推動建設大灣區統一碳市場以加強大灣區合作、探索聯繫國際投資者與大灣

區統一碳市場以及全國碳排放權交易市場的機會，並加強與廣州期貨交易所在碳市場發展方面的

合作，以支持香港發展成為區域碳交易中心。

港交所（００３８８）分別於去年８月與廣州期貨交易所簽署諒解備忘錄，共同支持及推動

可持續發展，助力粵港澳大灣區整體建設；及於今年３月與廣州碳排放權交易中心簽署合作備忘

錄，探索碳金融領域的合作機遇。



＊發行零售綠債有助推動普惠發展＊



政府於本周二（２６日）重啟首批政府綠色零售債券的認購安排，發行額為１５０億元，並

可按認購情況擴大至最多２００億元。將政府綠債的投資受眾由機構投資者擴展至市民大眾，一

方面能匯集資金，大力推進香港的綠色建設；另一方面，零售綠債可讓市民分享發展成果，享受

穩定的投資回報，有助推動普惠發展。

