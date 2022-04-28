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28/04/2022 16:01

【新冠肺炎】中大：將在港進行君實生物的新冠口服藥物臨床研究

　　《經濟通通訊社２８日專訊》香港中文大學表示，將啟動臨床研究，以評估君實生物
（０１８７７）（滬：６８８１８０）的口服藥物ＪＴ００１用於早期治療輕度至中度新冠肺炎
患者的有效性。
　　研究將在全球招募２０００名１８歲或以上最近確診的新冠患者。符合條件的參與者將被隨
機分配接受ＪＴ００１（ＶＶ１１６）或安慰劑，療程為期５天，其後將接受２９天監察以了解
病情進展。（ｃｌ）

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