【新冠肺炎】中大：將在港進行君實生物的新冠口服藥物臨床研究

《經濟通通訊社２８日專訊》香港中文大學表示，將啟動臨床研究，以評估君實生物

（０１８７７）（滬：６８８１８０）的口服藥物ＪＴ００１用於早期治療輕度至中度新冠肺炎

患者的有效性。

研究將在全球招募２０００名１８歲或以上最近確診的新冠患者。符合條件的參與者將被隨

機分配接受ＪＴ００１（ＶＶ１１６）或安慰劑，療程為期５天，其後將接受２９天監察以了解

病情進展。（ｃｌ）

