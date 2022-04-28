《本港經濟》３月出口下跌８﹒９％，２０２０年１０月來首錄跌幅

《經濟通通訊社２８日專訊》政府統計處宣布，今年３月份商品整體出口貨值為３７２８億

元，按年下跌８﹒９％，為２０２０年１０月以來首錄跌幅，較２月升０﹒９％及預估升

２﹒５％遜色。３月商品進口貨值為４１００億元，按年亦跌６％，低於２月的６﹒２％及預測

的４％升幅。３月份錄得有形貿易逆差３７３億元，相等於商品進口貨值的９﹒１％。



＊首季商品出口貨值升３﹒４％＊



今年第一季的商品整體出口貨值較去年同期上升３﹒４％。同時，商品進口貨值上升

２﹒９％。今年第一季錄得有形貿易逆差６２７億元，相等於商品進口貨值的５﹒２％。



＊出口跌與物流受干擾和比較基數高有關＊



政府發言人表示，隨著外部需求放緩和內地與香港的跨境貨流在疫情下受到干擾，今年３月

商品出口貨值轉為按年下跌。比較基數高也是相關因素。輸往內地和歐盟的出口下跌，輸往美國

的出口增長放緩，輸往其他主要亞洲市場的出口表現參差。

展望未來，環球通脹高企和主要央行收緊貨幣政策，加上地緣政治局勢緊張，將繼續影響環

球經濟前景，為本港出口表現帶來挑戰。不過，近期本地疫情回穩，應有助逐步緩解跨境運輸不

暢的情況，從而提供一些支持。政府會密切留意情況。

