【新冠肺炎】華僑永亨銀行下周二起全面恢復正常分行服務時間

《經濟通通訊社２８日專訊》華僑永亨銀行宣布，因應疫情最新發展，並配合客戶服務需求
，該行將恢復星期六正常分行服務時間，從５月３日（下周二）起，華僑永亨銀行所有分行營業
時間將全面恢復，即星期一至五，從上午９時至下午５時，而星期六則由上午９時至下午１時。
華僑永亨銀行將密切留意疫情發展，不時檢討銀行服務，如有變動將即時通知客戶。
（ｃｌ）
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