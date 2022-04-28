《再戰明天》歐元區公布ＣＰＩ，四大行平保中石油公布業績

《經濟通通訊社２８日專訊》歐元區公布ＣＰＩ，及四大行平保中石油公布業績，料為周五

（２９日）市場焦點。

各國重要經濟活動方面，日本首相岸田文雄造訪多個亞洲及歐洲國家。



＊美國公布核心個人消費支出平減指數等多項數據＊



數據方面，周五本港時間９：３０ａｍ，澳洲公布第一季生產者物價指數。本港時間

２：００ｐｍ，德國公布３月進口物價，月率升幅料由１﹒３％擴大至３﹒４％，年率升幅料由

２６﹒３％擴大至２８﹒６％。本港時間４：００ｐｍ，歐元區公布３月貨幣供應Ｍ３，年率升

幅料由６﹒３％收窄至６﹒２％。同一時間，德國公布第一季國內生產總值，季率料由下滑

０﹒３％改善至升０﹒２％，年率升幅料由１﹒８％擴大至３﹒６％。

本港時間５：００ｐｍ，歐元區公布第一季國內生產總值，季率升幅料維持於０﹒３％，年

率升幅料由４﹒６％擴大至５％；４月消費者物價指數月率升幅料由２﹒４％收窄至０﹒５％，

年率升幅料維持於７﹒５％；４月核心消費者物價指數年率升幅料由２﹒９％擴大至３﹒２％。

本港時間８：３０ｐｍ，美國公布３月核心個人消費支出平減指數，月率升幅料由０﹒４％收窄

至０﹒３％，年率升幅料由５﹒４％收窄至５﹒３％；３月個人消費料由０﹒２％升上０﹒７％

；３月個人所得料由０﹒５％降至０﹒４％。本港時間９：４５ｐｍ，美國公布４月芝加哥採購

經理人指數，料由６２﹒９降至６２。本港時間１０：００ｐｍ，美國公布４月密歇根大學消費

者信心指數，料由５９﹒４升至６５﹒７。

在本港，明日公布業績的公司有：農行（０１２８８）、潤泥（０１３１３）、工行

（０１３９８）、郵儲行（０１６５８）、平保（０２３１８）、中銀（０２３８８）、交銀

（０３３２８）、中行（０３９８８）、中石油（００８５７）、建行（００９３９）等。

（ｗａ）

