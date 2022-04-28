  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/04/2022 19:53

《再戰明天》歐元區公布ＣＰＩ，四大行平保中石油公布業績

　　《經濟通通訊社２８日專訊》歐元區公布ＣＰＩ，及四大行平保中石油公布業績，料為周五
（２９日）市場焦點。
　　各國重要經濟活動方面，日本首相岸田文雄造訪多個亞洲及歐洲國家。

＊美國公布核心個人消費支出平減指數等多項數據＊

　　數據方面，周五本港時間９：３０ａｍ，澳洲公布第一季生產者物價指數。本港時間
２：００ｐｍ，德國公布３月進口物價，月率升幅料由１﹒３％擴大至３﹒４％，年率升幅料由
２６﹒３％擴大至２８﹒６％。本港時間４：００ｐｍ，歐元區公布３月貨幣供應Ｍ３，年率升
幅料由６﹒３％收窄至６﹒２％。同一時間，德國公布第一季國內生產總值，季率料由下滑
０﹒３％改善至升０﹒２％，年率升幅料由１﹒８％擴大至３﹒６％。
　　本港時間５：００ｐｍ，歐元區公布第一季國內生產總值，季率升幅料維持於０﹒３％，年
率升幅料由４﹒６％擴大至５％；４月消費者物價指數月率升幅料由２﹒４％收窄至０﹒５％，
年率升幅料維持於７﹒５％；４月核心消費者物價指數年率升幅料由２﹒９％擴大至３﹒２％。
本港時間８：３０ｐｍ，美國公布３月核心個人消費支出平減指數，月率升幅料由０﹒４％收窄
至０﹒３％，年率升幅料由５﹒４％收窄至５﹒３％；３月個人消費料由０﹒２％升上０﹒７％
；３月個人所得料由０﹒５％降至０﹒４％。本港時間９：４５ｐｍ，美國公布４月芝加哥採購
經理人指數，料由６２﹒９降至６２。本港時間１０：００ｐｍ，美國公布４月密歇根大學消費
者信心指數，料由５９﹒４升至６５﹒７。
　　在本港，明日公布業績的公司有：農行（０１２８８）、潤泥（０１３１３）、工行
（０１３９８）、郵儲行（０１６５８）、平保（０２３１８）、中銀（０２３８８）、交銀
（０３３２８）、中行（０３９８８）、中石油（００８５７）、建行（００９３９）等。
（ｗａ）

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事28/04/2022
《神州經脈》全國新冠確診稍見回落　滬指連升兩日　人幣創年半低
財經熱話28/04/2022
渣打季績勝預期　股價飆逾一成創近兩月高
專訪28/04/2022
【無可匹敵】車股疫下見真章　比亞迪王者地位難撼動？業績有啟示
FOCUS28/04/2022
【FOCUS】上海、義烏、秦皇島　封控漣漪效應正溢出
財經熱話28/04/2022
神華中煤季績靚　無懼疫情隱憂股價飆逾半成
大行報告28/04/2022
大行點睇港交所？一表盡覽！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 3：疫下解鎖咩技能？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金