《小傳日記》深圳派消費券，網購大減價，益咗京東美團

《小傳日記》神州都抗疫咗好一排，封城都封咗好耐，噚日深圳就出招刺激經濟，大派５億

人仔消費券。雖然話係５億，但深圳千幾萬人，除開人人有份就得幾廿蚊。所以玩法當然唔係好

似香江咁太公分豬肉，同呢排喺上面買菜一樣，都係要先到先得！

４億人仔嘅購物消費券，會５月１號上午１０時起分階段派發，係要經京東（０９６１８）

、美團（０３６９０）或者大眾點評Ａｐｐ嚟攞嘅，只要ＧＤＰ顯示你人在深圳就攞得。而京東

就用減價優惠券嘅方式嚟派，買滿１００元減５０元、滿２００元減１００元、滿５００減

２００元、滿１０００元減３００元、滿３０００元減６００元同滿５０００元減８００元，每

個面額每人每日只係可以攞一次，每人每最多每個面額攞一張，每張單又只可以用一張。所以雖

然對消費者嚟講係好似有優惠券用，但以巴仙嚟計，買多過２００銀之後就會愈來愈唔抵，所以

攞２００就係最抵。

雖然單睇４億銀人仔消費券係京東、美團同大眾點評嚟分，單計除開個數每間袋得落都唔算

多，但就憑京東個玩法，所產生嘅銷售額當然唔止１﹒３３億銀，如果一日要攞曬總值２０５０

人仔消費券，就要買６張單合共９８００銀先可以用得曬，減返消費券就要額外使７７５０銀，

所以對京東、美團嚟講，所賺嘅一定ｍｏｒｅ ｔｈａｎ消費券！計落上面今次都係明益美團、

京東，不過佢哋之前被政策撳咗咁耐，都要有返啲「十卜」嘅，即管睇吓半年業績有無改善，請

請！





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