《真知灼見－溫灼培》金價跌是機會？前景如何？

《真知灼見》不知不覺現貨金價又重返２月２４日俄烏事件未爆發前水平。出現這情況也不

難理解。首先美元超強，由於黃金是以美元作買賣單位，美元強對金價當然不利。其次，是市場

對聯儲局加息預期升溫，持黃金不能收息，這多少會削弱市場對持金意欲。再者，擔心中國這全

球黃金需求大國經濟放慢，減少對黃金需求亦為不利於金價。



＊利淡金價多屬短暫因素＊



不過，金價回落幅度愈大，這反可增強其吸引力。上述所謂利淡金價因素，大都是一些短暫

情況。例如強美元，現在日圓已處２０年低位，歐元距離其１９年低位也不遠，美元再大升空間

又有多少呢？至於就聯儲局加息預期上，市場過去也反映了不少有關因素。假使最終聯儲局加息

步伐未能達市場期望，這反而利金價反彈。



＊通脹、中央銀行增持、及以金購商品，是支持金價三大因素＊



現在市場雖主要把焦點放在一些利淡金價的因素上，但是金價本身實在也有著不少利好因素

。而現時圍繞金價的利好因素更多屬長遠因素，當中包括環球高通脹、中央銀行有望於儲備中多

配置黃金的比重，以及俄羅斯歡迎以黃金作為購買其出口商品的媒介，從而給予了黃金的一個全

新定位等。

環球高通脹情況就不用多說，美國３月份年通脹率現高企８﹒５％、歐元區７﹒５％、英國

７％、加拿大６﹒７％。西方主要經濟體面對的不是４０年便是３０年的高通脹水平。就是他們

已相繼進入加息周期，其息率的增幅也遠追不上通脹水平。只要嚴峻通脹問題揮之不去，黃金始

終有其價值。

俄烏事件中，俄羅斯的儲備不單遭到美國凍結，甚至被美國的盟友凍結。事件凸顯出持有不

同主流貨幣也不能有效分散政治風險。這樣，持有黃金便可能成為日後各國央行的另一選項。至

於俄羅斯要求這些「不友好」國家在購買俄國天然氣時必須以俄羅斯盧布或黃金作支付，也給予

了黃金一個全新定位，現在黃金已不單純是儲備，還可購買俄羅斯的龐大天然資源。料在這轉變

下有助增強中央銀行對黃金需求。



＊戰爭風險不能忽略＊



最後我們也不能忽略俄羅斯多次對全球正面臨第三次世界大戰威脅的警告。雖然我們現階段

感覺不到俄羅斯所謂的第三次世界大戰威脅，但全球愈不穩定，料愈有利金價發揮其避險功能。

《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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