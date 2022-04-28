【新冠肺炎】台灣疫情擴，報道指台電電力供應仍緊張

《經濟通通訊社２８日專訊》據台媒報道，由於台灣當地新冠疫情擴大，居家隔離人數急升
，再加遇上高溫天氣，台灣電力公司（台電）周二（２６日）晚備轉容量率一度僅剩２％，險些
進入「限電」準備作業。
據悉，依據台電電力供需預測，昨日白天備轉率僅有８％，太陽下山後預計剩下３％，非常
危險。據悉本周供電仍然處於緊張時期。（ｈｌ）
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