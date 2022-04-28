《宏觀有法－艾西亞》俄烏衝突對中國經濟有何影響？

《宏觀有法》俄烏衝突以及美國、歐洲和其他國家對俄羅斯實施的前所未有的制裁，無疑正

在為全球經濟帶來負面影響。歐洲由於依賴俄羅斯的能源，加之吸收大量難民，因此歐洲經濟正

處於尤其緊張的狀態。另一方面，中國經濟短期內受到的直接影響有限，但不可避免地會受到一

些負面波及。

中國是能源進口大國，因此俄烏衝突導致的全球能源價格上漲為中國帶來了一些挑戰。為了

實現「十四五」規劃設立的碳排放目標，中國計劃增加天然氣進口，取代一部分煤炭用量。在能

源價格飆升的情況下，兩會期間中國並未對２０２２年度碳排放量設定強制要求，今年政府工作

報告中提出「能耗強度目標在『十四五』規劃期內統籌考核，並留有適當彈性」。

中國經濟面臨的另一個直接壓力是西方對俄羅斯實施的制裁，中國企業和金融機構在與俄羅

斯進行貿易或投資時需要格外謹慎。目前，中國的銀行不再為俄羅斯相關貿易、以及包括中石化

在內的中國能源企業提供信用證，並擱置了與俄羅斯合作的金融項目。考慮到中國的經濟規模，

暫緩與俄羅斯合作的影響應該不會特別嚴重。中國無須完全切斷與俄羅斯的聯繫，只需要避免硬

通貨支付和接觸被制裁的實體，例如俄羅斯央行和財政部等。俄羅斯幾家大型銀行仍獲准使用

ＳＷＩＦＴ，這表明當前的制裁措施尚未嚴重到迫使中國停止與俄羅斯所有的經濟往來。

與中國的貿易聯繫和西方制裁可能會促使俄羅斯接受人民幣作為支付手段。根據ＳＷＩＦＴ

的數據，自２０２２年２月以來，俄羅斯的人民幣使用量和在香港的人民幣存款激增。加強與中

國的貿易聯繫或許可以幫助俄羅斯減輕西方制裁對其經濟的影響，但前提是俄羅斯需要做好準備

，人民幣的地位將會在其經濟中大幅提升。

目前，中國自己的人民幣跨境支付系統（ＣＩＰＳ）在國際上的使用仍然有限，ＣＩＰＳ仍

然使用ＳＷＩＦＴ作為通訊系統，暫時沒有立即能夠取代它的系統。中國的數字人民幣有潛力成

為替代，但想要用於跨境交易還存在一些重大挑戰。即使可以找到並使用一個新的通信系統，但

也需要被金融機構廣泛採用。ＳＷＩＦＴ在２００個國家擁有１１０００名成員，每天進行

４２００萬筆交易，相較之下，使用ＣＩＰＳ的國家比ＳＩＷＩＦＴ少一半，成員也僅有

１０００左右。同時，無論從流動性還是成員數量，ＣＩＰＳ也無法媲美另一個幾乎所有銀行都

使用的國際交易的平台－－紐約清算所銀行同業支付系統（ＣＨＩＰＳ）。

俄羅斯也需要在與中國的商業交易中接受人民幣，包括出口。在現階段，俄羅斯應該不太希

望進入一個以人民幣占主導地位的金融系統，或減少對其他可兌換儲備貨幣的使用能力。

總體而言，烏克蘭危機對中國造成的影響是負面的，但除了大宗商品價格高企之外，直接影

響比較有限。此外，中國對俄烏衝突的立場也關係著經濟影響。中國為保護與俄羅斯的持久戰略

關係可能使其承擔一些風險，例如被捲入西方制裁、在中國經營的外資企業決策等。

《法國外貿銀行亞太區首席經濟師 艾西亞》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

