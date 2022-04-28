《樓市點評－汪敦敬》重啟租置、解放居屋，大增基層房屋供應

《樓市點評》香港的深層次矛盾：房屋問題！「要解放的其實不是土地！是人心！」



上一篇我們討論了在私樓二手市場作「供應管理」可增加數以萬計的二手放盤量，也能微調

優化樓市的結構！本文我們再討論另一個可增加龐大供應的最基層的房屋供應，就是重啟「租者

置其屋計劃」。



「租者置其屋」是政府多年來其中一個最成功的房屋政策！以非常平價的價錢將公屋單位賣

給租戶，但同時政府亦「放甩」了大量令財務虧損的舊公屋！神奇地有關項目往往都會得到一個

很理想的樓價升值！於是維修費等開支亦變相轉到由市場承擔了！有人說賣了一個公屋單位就等

於少了一個公屋數目，但其實同時也少了一個長期受資助者，他們由政府長期受資助者改變成為

市場的一個消費者，繳交釐印費，從此亦要繳交差餉，這是一「轉虧為盈」的轉變。當然，重啟

「租者置其屋」有一個原則就是興建新的公屋應是多於賣出的公屋，因為去除了舊公屋的財政負

擔，政府得到更好的財務狀況去發揮更多的服務，甚至興建更多的公屋！有些人會認為這個做法

是便宜了公屋居民，「眼紅」別人是沒有效益的，事情的重點是令更多人有置業的機會。



另一個可以增加二手市場供應的方法，就是解放逾３０萬個未補地價居屋的居屋第二市場（

合資格人士的免補地價轉讓），現在的市場是被僵化的，因為大部分的居屋樓齡已經超過３０年

，是超越了買入時政府的擔保期情形之下的。在樓齡超過３０年的居屋按揭，大部分居屋第二市

場裏銀行只可以借得六成，草根人士以居二價買樓要付出四成首期，這成數是更多於１０００萬

私樓的最低首期成數，有這荒謬事情，市民又怎會認同政府「做到野」？這個是官僚文化之下對

民生漠不關心造成的。



當然，政府官僚之下，他們可以說：「冇問題呀！無擔保期銀行一樣可以做！」這種答案正

是反映到政府現行房屋政策不「落地」，銀行當然可以做，但銀行亦可以不做，銀行亦可以選擇

做得很保守，結果是未能配合市場正常運作，浪費了逾３０萬個未補地價居屋的二手供應和轉流

！



香港政府有責任理順矛盾令居屋二手供應可充分發揮緩和市場的作用！



居屋活化後放盤量應可倍增！香港可以活化的地方多的是！《祥益地產總裁 汪敦敬》



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