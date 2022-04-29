《缸邊麗評－熊麗萍》５月難言樂觀，趁大反彈減磅

《缸邊麗評》４月份港股走勢一面倒向下，大市到後段才有點起色，在最後一個星期（尤其

是最後一個交易日）恒指由低位回升１２００點。其實，在過去一個月升跌的板塊及股份是梅花

間竹，反映大家根本缺乏信心及意欲入市。



＊平台經濟股仍未明朗＊



今早（２９日）中段港股急升５００多點，大家以為是特首候選人李家超發表政綱的效應，

從澳門博彩股、本地零售股急升來看，加快處理通關事宜，確實是拉升大市的合理推測。但中午

休市期間，才出現另一真正原因；央視報道，中央政治局召開會議，強調要促進平台經濟健康發

展，完成平台經濟事項整改，出台支持平台經濟規範健康發展的具體措施。這解釋了新經濟股在

上午中段急速上升的原因。從上述央視報道的內容來看，必作正面解讀，為新經濟股帶來反彈機

會。但筆者有點保留，會議指出完成事項整改已非首次提及，問題是如何完成及何時完成，這仍

為未來平台經濟股存在政策不明朗因素，宜趁機減磅（尤其是博反彈兼有利潤在手）套利或套現

。



＊５月端視美議息、人幣表現及內地疫情＊



除了這個政策因素之外，５月份大市反而更需關注人民幣匯價走勢。過去一個多星期，人民

幣調整速度頗急，低見６﹒６７４，返回２０２０年初水平，亦即４月份下跌了４％，目前焦點

是美國聯儲局在５月份會議宣布加息之後（估計加半厘），會否顯示未來進一步加快上調利率，

這將對人民幣再構成壓力。與此同時，港元匯價亦持續接近弱方保證水平，資金外流壓力仍未紓

緩，尤其是經過今天港股突然大幅反彈之後，短期先在２００００至２１０００水平整固。另一

主要因素是內地疫情，中央政府對疫情的嚴防措施令生產成本上升，產業鏈回復正常仍需時間。

因此，５月份恒指再回試２００００點以下的機會不能抹煞。人民幣走弱料對內地生產及銷售為

主的消費股較中性，包括啤酒、體育用品股，內需再配合基建主題則可考慮水泥股。

《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》



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