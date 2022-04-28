《鍾之日記》恒指重返二萬關，煤股績優受追捧



《鍾之日記》４月２８日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



隔晚美股先高後低，納指更倒跌收場，加上人民幣離岸價走弱，更跌穿６﹒６兌一美元關口

，曾貶至６﹒６３７２兌一美元，為２０２０年１１月後最低。期指結算日，以為香江魚缸難有

作為，卻反覆向好，恒指重上二萬大關，升逾３００點；恒科指則重越四千大關，重上十天線（

現處４０６４）。

恒指高開１７２點，報２０１１８，升幅曾縮至１０點，低見１９９５６，但滬深兩市止跌

回升，港股亦重拾動力，大市最多升３４０點，高見２０２８６，但人民幣１１時過後突走弱，

港股升幅亦告收窄。不過尾市買盤再度增加，最終恒指收報２０２７６，升３２９點或

１﹒６５％，國指收報６９１８點，升１３２點或２％，恒生科指收報４０６６點，升８５點或

２﹒１５％。

南向「港股通」今起暫停，至５月５日恢復。在北水休戰下，大市成交縮至只有

１０５７﹒５４億元。

騰訊（００７００）全日升１﹒５％，報３３９﹒８元；招行（０３９６８）揚５﹒７％，

跑贏一眾藍籌。創科（００６６９）跌２﹒２％，是表現最差恒指成份股。



＊內地疫情持續，Ａ場表現抗跌＊



滬深股市今早低開，在能源、白酒、地產、銀行板塊拉動下，滬綜指一度倒升超過１％，但

在近３０００點位置壓力巨大，半日僅升０﹒２５％，午後仍保持窄幅升勢，全日累計升

０﹒５８％，報２９７５﹒４８點，盡管Ａ股連續兩日回升，但本周四個交易日跌幅仍高達

３﹒６％。互聯網、金融、半導體等板塊下跌，深成指收跌０﹒２３％，創業板指更挫

１﹒８３％。兩市全日成交８４０６億元人民幣，按日下跌８﹒４％。

上海疫情封控滿月，吉林市疫情受控後恢復生產生活秩序，但新一波新型冠狀病毒疫情還在

各地擴散中。首都北京疫情持續零星爆發，據報除通州區外再增朝陽、海淀和西城區三區暫停線

下教學，北京朝陽醫院今早暫停接收急症病人；多家重要科企總部所位於的杭州市，周二（２６

日）新增３５宗本土感染病例，市政府宣布今日起開展常態化核酸檢測；廣州白雲、花都、越秀

三區啟動全員核酸檢測，白雲機場據報超過九成航班遭取消。

深圳上季爆發疫情，封控措施一度升級，經濟數據顯示深圳首季ＧＤＰ增長率只有２％，明

顯遜於其他三個一線城市，亦大幅低於全國平均的ＧＤＰ增４﹒８％。深圳方面稱，首季該市經

濟經歷阻擊本土疫情、支援香港抗疫及保障城市平穩有序運行三重任務壓力。



＊煤炭進口零關稅，煤炭股大漲＊



國務院關稅稅則委員會按程序決定，自５月１日至２０２３年３月３１日，對煤炭實施稅率

為零的進口暫定稅率，以加強能源供應保障，推進高質量發展。

分析稱，考慮到當前進口價差倒掛嚴重，即使按照零關稅水平計算，同質焦煤國外價格仍高

出國內近４００元人民幣╱噸。總體來看，政策對當前供應端衝擊影響較小，對遠期供應會產生

一定程度的增長預期。中國焦煤主要進口國是澳洲、蒙古、俄羅斯。其中，澳洲焦煤協定關稅稅

率為０％，且近期一直沒有澳洲焦煤進口，因此對澳洲焦煤進口沒有影響。蒙古、俄羅斯實行最

惠國３％稅率，如果豁免可以減少進口成本３％，約１００元人民幣，但對於蒙煤的進口主要不

是價格因素，而在於疫情導致通關難以有明顯回升。俄羅斯主要是運力和地緣政治一些因素在，

且總量也不多。因此本次煤炭取消關稅對焦煤短期影響不大。

神華（０１０８８）首季收入按年升２４﹒１％至８３９億元人民幣，淨利潤升６６﹒９％

至１９７﹒９６億元人民幣。中國神華收市彈高８﹒８％，報２６﹒１元。中煤能源

（０１８９８）預計今年首個季度，股東應佔利潤將介乎７０﹒４億至７７﹒８億元人民幣，按

年增長７４﹒６％至９３％，對比２０２１年同期為４０﹒３２億元人民幣。中煤能源大升

１０﹒２％，報６﹒８９元。

其餘煤炭股亦走高。兗礦能源（０１１７１）揚升５﹒６％，旗下兌煤澳大利亞

（０３６６８）飆升１０﹒６％；伊泰煤炭（０３９４８）炒高近一成半；力量發展

（０１２７７）急揚９﹒７％。



＊鄭州傳推超低房貸利率，內房股拉升＊



據報第一季全國已有１００多個城市的銀行機構下調了房貸利率，部分城市提高住房公積金

貸款額度上限，對生育二孩、三孩家庭購買首套住房的給予政策照顧，甚至有城市已取消限購限

售等政策。

近日再有重點城市放寬樓市調控，例如南京疑放寬本地戶籍人士可買三套單位、中山非本地

戶籍人士可買新樓，鄭州更傳有銀行推出的房貸利率比五年期以上ＬＰＲ更低，但有關銀行負責

人否認有關傳聞。

政策推動內房股走高，中國金茂（００８１７）升３﹒４％，龍光地產（０３３８０）走高

３﹒３％，萬科（０２２０２）升２﹒７％，合生創展（００７５４）升２﹒５％，潤地

（０１１０９）升１﹒９％，碧桂園（０２００７）升１﹒７％。

不過放寬房產調控不等於各地樓市走勢趨穩，投資者置業的意願視乎其對未來收入的預期，

以及當地樓市以至於經濟的預測，封控措施持續影響經濟亦會讓買房客望而卻步；而另一方面，

集體陷入債務違約的發展商亦在集尋方法將手上的新房放售出去，例如恒大（０３３３３）據傳

在內部

下發通知，要求在本周直至五一黃金周結束時完成１０億元銷量。這些房企若大規模減價促銷將

拖累當地樓市，而若新房砸手裏對樓市影響自然更大。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出



