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即市新聞

28/04/2022 09:05

《投資心得－潘鐵珊》招行輕型銀行戰略見效，社交營銷擴客戶基礎

　　　《投資心得》招商銀行（０３９６８）截至今年３月３１日止的首季業績，集團錄得營業
收入合計為９２０億元人民幣，比去年同期升８﹒４％；淨利潤錄得３６０﹒２億元人民幣，同
比升１２﹒５％，顯示盈利穩步增長。貸款和墊款利息收入仍然是集團利息收入的最大組成部分
，利息收入方面的增長是由於生息資產規模擴張，資產負債規模穩健增長以及結構持續優化，顯
示「輕型銀行」戰略方向及「一體兩翼」定位得宜。

＊提升存款佔計息負債比重，管理客戶資產保持高增長＊

　　集團在首三個月的淨利差為２﹒３９％，淨利息收益率為２﹒５１％，比去年同期分別下降
５和１個百分點，主要是受近年來市場利率下行的累積影響，生息資產收益率有所下降。但由於
集團持續提升客戶存款佔計息負債比重，某程度上彌補了相關收益率下降帶來的影響。
　　此外，隨著國內疫情逐步緩解，貸款資產品質趨於穩定，損失準備計提金額相應減少。總括
來說，管理客戶總資產始終保持著較快的增長，帶動資產管理、資產託管、投資銀行等業務同步
運轉。另外，深化客戶拓展及經營，加上大財富管理協同效應的增強，也為信用卡業務、貿易融
資業務、供應鏈金融等帶來了新的增長機遇。其中集團以「輕型銀行」方向以及「一體兩翼」為
戰略定位值得留意。配合聯動營銷、場景營銷、ＭＧＭ（客戶推薦客戶）等社交營銷等方式，建
造新的獲客增長點，相信能有效擴大客戶基礎以及提升增長。可考慮於現價買入，上望５４元，
跌穿４２元止蝕。《香港股票分析師協會副主席　潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，客戶持有
相關股份）（本欄逢周四刊出）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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