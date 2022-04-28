《投資心得－潘鐵珊》招行輕型銀行戰略見效，社交營銷擴客戶基礎

《投資心得》招商銀行（０３９６８）截至今年３月３１日止的首季業績，集團錄得營業

收入合計為９２０億元人民幣，比去年同期升８﹒４％；淨利潤錄得３６０﹒２億元人民幣，同

比升１２﹒５％，顯示盈利穩步增長。貸款和墊款利息收入仍然是集團利息收入的最大組成部分

，利息收入方面的增長是由於生息資產規模擴張，資產負債規模穩健增長以及結構持續優化，顯

示「輕型銀行」戰略方向及「一體兩翼」定位得宜。



＊提升存款佔計息負債比重，管理客戶資產保持高增長＊



集團在首三個月的淨利差為２﹒３９％，淨利息收益率為２﹒５１％，比去年同期分別下降

５和１個百分點，主要是受近年來市場利率下行的累積影響，生息資產收益率有所下降。但由於

集團持續提升客戶存款佔計息負債比重，某程度上彌補了相關收益率下降帶來的影響。

此外，隨著國內疫情逐步緩解，貸款資產品質趨於穩定，損失準備計提金額相應減少。總括

來說，管理客戶總資產始終保持著較快的增長，帶動資產管理、資產託管、投資銀行等業務同步

運轉。另外，深化客戶拓展及經營，加上大財富管理協同效應的增強，也為信用卡業務、貿易融

資業務、供應鏈金融等帶來了新的增長機遇。其中集團以「輕型銀行」方向以及「一體兩翼」為

戰略定位值得留意。配合聯動營銷、場景營銷、ＭＧＭ（客戶推薦客戶）等社交營銷等方式，建

造新的獲客增長點，相信能有效擴大客戶基礎以及提升增長。可考慮於現價買入，上望５４元，

跌穿４２元止蝕。《香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，客戶持有

相關股份）（本欄逢周四刊出）



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