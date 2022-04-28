《財金樂道－陳樂怡》恒指反覆偏弱，短期支持１９２００點

《財金樂道》美國聯儲局議息在即，經過近期多名官員發表鷹派言論後，令到市場對於加息

預期相當進取，估計個別會議加息０﹒７５厘。實際利率向上，股債商品不同資產類別均出現急

劇震盪。美國加速收緊貨幣政策，投資市場趨向波動，人民幣近期急速轉弱。內地疫情擴散，政

策支持力度不足，故此未能穩定市場預期。預計恒指反覆偏弱，短期支持１９２００點，相當於

預測市盈率９倍水平。



＊留意美股回購潮或放慢＊



美股本周多間科技巨頭公布季績，除了業績展望之外，我們還關注公司股份回購計劃。根據

ＦａｃｔＳｅｔ的數據，截至４月２２日，約有２０％的標普５００指數成份股公司已公布首季

業績。根據已公布的實際業績和對尚未公布業績的公司的預期，第一季度企業利潤同比有望增長

６﹒６％，這將是２０２０年第四季度以來最低的企業利潤增長率。

事實上，美國企業積極回購，很大程度支撐每股盈利增長。自２０２０年第三季度起，納指

成份股便連續六個季度加大回購。不過，根據市場數據，美股整體今年首季回購速度有所放緩。

在市場利率向上的周期，宜留意回購潮會否進一步放慢，繼而削弱對美股的支撐。



＊內地第二季經濟或更差＊



內地首季經濟按年增長４﹒８％，惟自３月新一波疫情爆發後，當月經濟數據較１－２月急

劇轉差，社會消費品零售轉跌，失業率惡化。房地產銷售延續下滑，房地產投資轉負增長，工業

增加值增速明顯回落。

由於疫情蔓延至北京，要在５月內控制疫情相當艱鉅，第二季經濟數濟將會更差。因此，內

地經濟要追趕全年增長５﹒５％目標，難度甚高。國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）預期今年中國內

地經濟增長為４﹒４％，低於官方５﹒５％的增長目標，亦較ＩＭＦ上次在今年１月時的預測調

低０﹒４個百分點。

儘管市場明暸內地將加碼穩增長，但政策落地的時間點難料，部份刺激措施如鼓勵消費、基

建上馬，均需待疫情緩和才能發揮較大功效，因此未能穩定市場預期。即使內地下調金融機構外

匯存款準備金率１個百分點，向市場發出明確訊號，不樂見人民幣急速貶值，惟反映海外投資者

情緒的離岸人民幣（ＣＮＨ）仍於接近６﹒６水平徘徊。



＊資金轉泊境外重心企業＊



內地房地產市場方面，內地媒體報道，網傳人民銀行召集金融機構與１２家房企開會，內容

涉及併購業務紓困，與會者包括世茂（００８１３）、中梁（０２７７２）、恒大

（０３３３３）、佳兆業（０１６３８）等１２間房企。另外，據內地傳媒報道，中國證監會等

３個主要部門表態支持民營房企發債融資後，部分房企正按要求上報發債計劃。媒體消息都指向

，內地似乎協調不同界別協助解決房企債務危機。然而，內地經濟下行壓力顯著，金融機構亦要

衡量自身風險。另外，受到疫情封控影響，３月商品房銷售轉冷，房企資金周轉更難。再者，市

場對民企背景的內房欠缺信心，預計市場對發債反應冷淡，整體融資困難的局面短期難以扭轉。

內地疫情持續，供應鏈受阻，生產活動及消費需求受到壓抑，短線企業營運前景能見度較低

，相信資金將會轉泊在業務重心於境外的企業。其中，本港疫情穩定，４月分階段放寬社交距離

措施，市面人流恢復，加上消費券效應，本地消費復甦，有利商場租金收入改善。領展

（００８２３）旗下資產組合持有較多民生商場，需求相對穩定，近年多次出手收購澳洲資產，

分散區域風險，建議關注。其次，香港一手樓氣氛轉熱，各大地產商推盤應市。信置

（０００８３）夥拍中海外、嘉華的發展項目「柏瓏 Ｉ」首批１６８伙推出市場，宜留意後續

銷售反應。回顧信置上半財年業績平穩，核心利潤增長按年約一倍，每股派息增加７％。公司處

淨現金狀態，股息率逾５厘，具備防守性。



＊趁調整收集中資電訊股＊



另外，基於中資電訊股高派息，５Ｇ資本開支高峰期已過，滲透率逐步提升，中線營運環境改

善，投資者可趁調整收集，其中，中國電信（００７２８）公布截至３月底止首季業績，經營收

入為１１９６﹒２９億元人民幣，較去年同期增長１１﹒９％，其中服務收入為１１００﹒２４

億元人民幣，按年增長９﹒９％；淨利潤為７２﹒２３億元人民幣，按年升１２﹒１％，符預期

。

值得留意的是，首季產業數字化收入按年增加２３﹒２％，較去年的１７﹒８％有所加快。我

們預期隨著公司加大產業數字化的資本開支佔比，有望維持較快的收入增速。該公司維持目標

２０２２年收入及盈利錄得雙位數字增長。內地封城防疫料會削弱短線移動服務收入，但基於其

５Ｇ滲透率領先同業、產業數字化較早布局，增長前景續向好。（信達國際研究部助理經理 陳

樂怡）





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