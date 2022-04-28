【國務會議】李克強：加大穩崗促就業政策力度，保持經濟平穩運行

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》國務院總理李克強２７日主持召開國務院

常務會議，決定加大穩崗促就業政策力度，保持就業穩定和經濟平穩運行。

一要推進企業在做好疫情防控條件下復工達產，特別要保障產業鏈供應鏈重點企業、交通物

流企業、抗疫保供企業、關鍵基礎設施等正常運轉，對困難大的要採取「點對點」幫扶。



＊緩繳養老、失業、工傷保險費政策，擴至所有中小微個體戶＊



二要著力支持市場主體穩崗。將階段性緩繳養老、失業、工傷保險費政策，由５個特困行業

擴大到受疫情影響經營困難的所有中小微企業、個體工商戶。將中小微企業、個體工商戶失業保

險穩崗返還比例最高提至９０％。支持地方對特困行業用電實行階段性優惠，繼續給予中小微企

業寬帶和專線資費優惠，為線上就業創業、居家辦公降成本。企業可與職工協商彈性工作制穩崗

。促進平台經濟健康發展，帶動更多就業。

三要拓展就業崗位。支持高校畢業生自主創業，落實大眾創業、萬眾創新相關政策。推進高

校畢業生等青年「百萬就業見習」，對吸納見習的單位給予補貼。啟動一批農田水利、農村公路

等工程，推廣以工代賑，增加農民工就業崗位。

四要做好就業服務和兜底保障。健全高校畢業生就業網上簽約系統，推進體檢結果互認。對

延遲離校的畢業生，延長報到入職、檔案轉遞、落戶辦理時限。取消畢業生到人才服務機構報到

手續，可憑學歷證書、勞動合同等直接落戶。研究助學貸款延期還款、減免利息等支持舉措。對

失業保險參保不滿１年的失業農民工，發放臨時生活補助；對因疫情影響暫時失業、未參保的困

難人員，給予臨時救助。

五要壓實各地穩就業責任，作為政府績效考核內容，創造性落實，確保完成全年就業目標。

