《思前想後－郭思治》氣氛淡薄技術走勢欠佳，恒指恐踏入新跌浪

《思前想後》大市已接近４月份之尾聲，直到執筆一刻止計，本月大市在先高後低之形態主

導下，恒指暫是由４日之高位２２５２３點跌至２５日之低位１９７８４點，即月內之波幅已達

２７３９點，單以幅度計已可滿足月內之所需，故只要沽壓稍收斂，大市該可作技術性之後抽，

惟由於目前市場氣氛相當淡薄，故即使市勢能略作回升，但相信亦只屬有波幅而冇升幅，有反彈

而冇大升之技術性後抽而已，值得留意的是，傳統有五窮六絕七翻身智慧，但今年明顯不同，因

大市自２月１０日之高位２５０５０點曾急挫至３月１５日之低位１８２３５點，期間累積之跌

幅共達６８１５點，即是說、從２月中旬開始，大市已踏進窮之形態，且至今已延續達三個月。



＊連續三個月先高後低，已跌穿各組平均線＊



從走勢上看，２月大市是屬先高而後低，恒指是由１０日之高位２５０５０點跌至２８日之

低位２２４０６點，即月內之跌幅為２６４４點，到３月份，大市之跌勢再進一步加劇，恒指是

由１日之高位２２９３７點跌至１５日之低位１８２３５點，即月內之跌幅達４７０２點，至４

月份，大市雖曾技術性反彈至４日之高位２２５２３點，但在沽壓一面倒主導下，直到執筆一刻

止計，恒指已一度跌至２５日之低位１９７８４點，即月內之跌幅達２７３９點，單從上述資料

看，大市已連續三個月呈先高後低之弱態，且單月之跌幅亦相當明顯，論走勢，整個大市可能已

開始踏進新一潮之跌浪中。

再看移動線方面之表現，以目前恒指正反覆於２００００點水平計，技術上已再跌穿各組常

用的平均移動線，單從形態上看，目前大市已身處反覆續試底之弱態中，而所指的底，從小圖上

看，暫該為３月１５日之低位１８２３５點，另外，目前各組常用的平均移動線之排列已屬倒序

模式，由上而下為２５０天線（２５１８３點），１００天線（２２８７６點），５０天線

（２１９４０點），２０天線（２１４０３點）及１０天線（２０８５２點），而恒指現正處於

最下方，單從形態上看，目前大市該已身處一個標準的跌浪之中，故任何中短線之部署均不宜過

急及過勇，嚴格而言，一日恒指仍未能成功重越１０天線（２０８５２點）之前，整個大市仍將

續處反覆續試底之弱態中。



＊匯控分拆具正面效益，可釋放亞洲業務價值＊



匯控（００００５）股東大會在本月２９日於倫敦舉行，有報道指個別股東希望銀行業務分

拆為二，以消除政治風險及提升盈利能力，即匯控在香港及倫敦各設總部，香港上市公司專注發

展亞洲業務，倫敦則持有剩餘業務，消息傳出後，市場反應較負面，而匯控股價亦再次下試５０

元之支持，但從中期而言則該具正面效益，因可釋放亞洲區業務之價值。《香港股票分析師協會

副主席 郭思治》（本欄逢周四刊出）



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