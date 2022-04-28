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28/04/2022 09:37

【新冠肺炎】內地本土及無症狀回落至１﹒１萬宗，上海少於萬宗

　　《經濟通通訊社２８日專訊》內地通報新冠確診數字稍回落，昨日（２７日）新增本土及無
症狀逾１﹒１萬例。國家衛健委公布，２７日全國新增本土確診病例１４９４宗，上海佔
１２９２宗，其次為吉林５６宗，北京４８宗，浙江４６宗，黑龍江１１宗，其餘個案分布於江
西、內蒙古、山東、河南等１２省。
　　新增本土無症狀感染者９７９１宗；本土無症狀感染病例中，上海佔最多有９３３０宗，其
次為吉林９８宗，山東８４宗，江西７９宗，北京２宗。
　　上海新增感染連續多天回落，昨日新增本土新冠肺炎確診病例１２９２宗和無症狀感染者
９３３０宗。去除既往無症狀感染者轉為確診病例的８５８例之後。截止目前，上海本輪疫情累
計報告陽性感染者已達５４萬宗，死亡共計２８５宗。昨日再新增４７例死亡病例。
　　北京昨日新增４８宗本土確診病例、２宗本土無症狀感染者和１宗境外輸入確診病例。北京
市通州區內中小學、幼兒園、中等職業學校師生暫停到校上課。根據通知，學校要組織學生參加
統一的核酸檢測。今日起，朝陽區、海淀區、西城區部分學校也已陸續發布通知，暫停學生到校
上課，啟動網上教學。（ｃａ）

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