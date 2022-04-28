《輪證高清－孫明哲》平保即將公布業績，業績前部署有什麼策略？

《輪證高清》中國平安（０２３１８）於明天（２９日）公布今年首季業績，股價連續４日

下跌，昨日（２７日）低見４７﹒５５元，逼近上個月的低位，吸引資金趁低吸納部署其好倉，

在業績前部署認股證，投資者宜特別注意波幅變化的風險。

股份業績前一般預期股價會較為波動，相關窩輪的引伸波幅亦會上升，一旦業績沒有驚喜，

股價在業績公布後變動不大，引伸波幅便會回落，就算業績勝預期而股價向好，早前已經上升的

引伸波幅亦未必一定能維持高水平。因股價上升所帶來的論證理論價格升幅也可能被波幅下跌所

抵消，甚至出現正股升，認購證跌的情況。因此在業績前後利用窩輪作部署，要特別留意對沖值

及引伸波幅敏感度的數據，挑選對沖值高即對正股價敏感度較高而且引伸波幅敏感度較低即較不

受波幅變化影響的產品，這類產品一般更能追蹤正股表現，減低波幅風險。

因此，投資者宜利用引伸波幅敏感度較低的產品作部署，貼價、中年期認購證的引伸波幅敏

感度較低，是現時較可取的選擇，行使價５１元附近、１２月到期是最貼價條款之一，當中可留

意購２８１６８，是行使價５５元以下產品最高槓桿，有逾４倍。

而希望進一步避免受引伸波幅影響，投資者可考慮以牛證部署，但要注意收回風險，因此適

宜衡量自身風險接受程度，選擇合適收回價的牛證產品。相對進取，較貼價兼高槓桿可留意牛

６９１４６；收回價較遠相對穩健的選擇則可留意牛６８２７８，距離現價超過兩成距離，兩者

都是低街貨的選擇，值得留意。



平安相關產品介紹：

＊平安購２８１６８，行使價５１﹒２３元，２０２２年１２月２１日到期，實際槓桿４﹒７倍

＊平安牛６９１４６，收回價４３元，行使價４２﹒４元，換股比率１００，槓桿比率７﹒１倍

＊平安牛６８２７８，收回價４０元，行使價３９﹒４元，換股比率１００，槓桿比率５﹒４倍



《高盛董事總經理 孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



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