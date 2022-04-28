【華為動向】華為首季營收同比跌近１４％，淨利潤率跌至４﹒３％

《經濟通通訊社２８日專訊》華為今日發布２０２２年第一季度營收同比下降１３﹒９％，

至１３１０億元人民幣；第一季度淨利潤率同比下降６﹒８個百分點，至４﹒３％。

華為輪值董事長胡厚崑表示，整體經營結果符合預期，消費者業務受到較大影響，ＩＣＴ基

礎設施業務實現穩定增長。此外，公司在研發上加大投入，以保持持續創新的能力，為客戶創造

價值。（ｊｔ）

