  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/04/2022 16:28

【華為動向】華為首季營收同比跌近１４％，淨利潤率跌至４﹒３％

　　《經濟通通訊社２８日專訊》華為今日發布２０２２年第一季度營收同比下降１３﹒９％，
至１３１０億元人民幣；第一季度淨利潤率同比下降６﹒８個百分點，至４﹒３％。
　　華為輪值董事長胡厚崑表示，整體經營結果符合預期，消費者業務受到較大影響，ＩＣＴ基
礎設施業務實現穩定增長。此外，公司在研發上加大投入，以保持持續創新的能力，為客戶創造
價值。（ｊｔ）

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事28/04/2022
《神州經脈》全國新冠確診稍見回落　滬指連升兩日　人幣創年半低
財經熱話28/04/2022
渣打季績勝預期　股價飆逾一成創近兩月高
專訪28/04/2022
【無可匹敵】車股疫下見真章　比亞迪王者地位難撼動？業績有啟示
FOCUS28/04/2022
【FOCUS】上海、義烏、秦皇島　封控漣漪效應正溢出
財經熱話28/04/2022
神華中煤季績靚　無懼疫情隱憂股價飆逾半成
大行報告28/04/2022
大行點睇港交所？一表盡覽！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 3：疫下解鎖咩技能？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金