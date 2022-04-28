【聚焦人幣】首季經常項目順差創歷史高，直投淨流入同比降９％

《經濟通通訊社２８日專訊》國家外匯局２７日公布的國際收支平衡表初步數據顯示，

２０２２年一季度，中國經常帳戶順差８９５億美元，是歷年一季度最高值，同比增長２６％。

經常帳戶差額與當季國內生產總值（ＧＤＰ）之比為２﹒１％，上年同期該比例為１﹒９％，繼

續處於合理均衡區間。經常項目順差創下歷史同期新高的背後，貨物貿易平穩增長是主要拉動力

。數據顯示，２０２２年一季度，中國國際收支口徑的貨物貿易順差１４５０億美元，為歷年同

期最高值。

外匯局副局長、新聞發言人王春英表示，全球經濟復甦態勢下外需穩定，中國經濟韌性強，

穩增長政策持續發力，為外貿增長提供堅實支撐。同時，貨物貿易進口的增長，主要受大宗商品

價格持續高位、內需逐步恢復及出口帶動等影響。

另一個不容忽視的亮點是，中國市場仍然是具有吸引力的投資熱土。數據顯示，２０２２年

一季度，直接投資淨流入６５０億美元，同比下降９％，仍處於相對高位。這其中，來華直接投

資淨流入１０７０億美元，創下新高；對外直接投資淨流出４２０億美元。



＊４月以來北向資金再呈淨流入，支撐國際收支平衡＊



展望後續國際收支格局，專家認為，得益於國內經濟、政策、市場等因素的支撐，未來中國

國際收支仍將延續總體平衡。中國民生銀行首席研究員溫彬指出，４月以來至２７日，北向資金

再次呈現累計淨流入。隨著國內政策加大力度支持穩增長，未來經濟有望企穩回升，這將對中國

國際收支繼續保持基本平衡奠定堅實基礎。

中國外匯投資研究院副院長趙慶明表示，國內企業、金融機構等民間部門跨境資金流動有進

有出，形成了國際收支自主平衡的格局。在出口維持高增的背景下，貿易順差格局仍將持續。即

便有短期資本淨流出，導致資本項目逆差擴大，但中國國際收支的整體順差格局在短時間內是無

法逆轉的。（ｗｌ）

