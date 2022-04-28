《廣匯論勢－鄭廣復》日央行無力抵抗息差擴大，圓匯進入漫長跌浪

《廣匯論勢》聯儲局將於５月５日公布議息結果，雖然加息半厘機會較大，但不應排除加息

０﹒７５厘的可能性，意思是為所有可能出現的意外結果做好準備。ＣＭＥ聯邦基金利率預測工

具ＦｅｄＷａｔｃｈ Ｔｏｏｌ顯示，投資者預期聯儲局在６月份將會加息０﹒７５厘的機會達

到７９﹒１％，７月份加息半厘機會率亦達到７７﹒４％，而預期聯邦基金利率上限在今年１２

月達到２﹒７５至３厘的機會率為４９﹒１％。

部分分析認為，聯儲局無此膽量大幅加息，我猜所指的是將聯邦基金利率加到３﹒５厘；又

有分析認為，美國債務龐大，大幅加息會增加美國政府的外債利息開支。



＊聯儲局大幅加息職責所在＊



關於第一點，須知道，維持物價穩定、支持經濟增長及促進充分就業是聯儲局的職責所在，

美國３月份通脹率已升至８﹒５％，而聯儲局亦已開始加息，若然目標不是要將通脹壓下來，那

加息的意義何在？當然，國際油價高企，加上全球仍受疫情困擾，供應鏈並未完全恢復正常，還

有俄羅斯因為入侵烏克蘭而受到西方制裁，令西方國家求油不得，亦是油價借勢挾高的藉口。



＊油價位高勢危料穿８０美元＊



不過要特別注意，油價高企並非全球經濟表現強勁，而是受到疫情及地緣政治因素影響，俄

烏戰事是人為的，假設俄羅斯宣布撤兵，油價不跌個四腳朝天才怪，屆時８０美元必穿！假若油

價不跌又如何？那便等著聯儲局及其他央行以加息來對付了，一旦利率持續上調，投資者對經濟

衰退的憂慮就會加深，在預期經濟前景將會轉差下，高油價還可以維持嗎？

美國３月份失業率已跌至３﹒６％，接近２０２０年的３﹒５％低位，與１９６９年的

３﹒４％亦是咫尺之遙。失業率低企預示美國勞工薪酬將會加快上升，或引發通脹螺旋式上漲。

畏懼加息會對經濟造成打擊，不等於經濟表現不會因為聯儲局不加息就可以穩步增長，最終這只

會造成新的經濟泡沫。經濟盛衰循環不息，無人可以阻止衰退，它必定會在未來不斷出現，就與

投資一樣，拼命去阻止虧損是不可能避過虧損的，我們只能做的是在危機發生時採取行動，將影

響降至最低！



＊加息無礙美國新債還舊債＊



至於加息會令美國政府的債務利息支出大幅增加的問題，少憂啦！除非有一天美元失去國際

結算及儲備地位，否則，美國財政部仍然可以憑空印鈔，以新債還舊債，沒有多大的成本。聯儲

局開始加息，資金流入美元，七隻主流貨幣兌美元今年以來全部貶值，跌得最厲害的是日圓，美

元兌日圓今年以來升值逾１３％。今天日本央行結束貨幣政策會議後宣布維持負利率及超寬鬆貨

幣量化措施，央行將不設上限購買政府債券，以令１０年期國債孳息率維持在０﹒２５厘以下，

結果刺激美元兌日圓衝破１３０關口。



＊日圓保守計算下試１４９＊



至歐洲午市，美元兌日圓已升破１３１，在預期美、日息差將會持續擴大下，日圓匯價進一

步貶值應該是意料之內。美元兌日圓本月才創２０年新高，後市傾向進一步攀升。從２０１１年

的低位７５﹒５７以費波納奇擴展線作最保守量度，上升目標為１４９﹒３９。假如以２００２

年下半年開始以來的大型頭肩底形態量度，上升目標可達到１７６﹒１５。不論以甚麼方法判斷

，幾乎都可以肯定日圓匯價的漫長跌浪才剛剛開始！



＊金價失守千九下試１７００＊



其他貨幣亦表現疲弱，歐元兌美元已失守１﹒０６，更曾低見１﹒０４８３，歐元此浪下試

一算機會愈來愈大；英鎊兌美元亦曾失守１﹒２５；澳元兌美元低見０﹒７０７５；紐元兌美元

跌至０﹒６４７３，美元兌加元則在１﹒２８水平上落，最高曾見１﹒２８５９。美元利率上升

，金價無運行，現貨金最終失守１９００美元重要支持，技術上，金價已跌穿１８９０美元重要

支持，量度下跌目標為１７０５美元。

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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