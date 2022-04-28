【聚焦人幣】人幣即期收挫５４６點穿６﹒６１，創近一年半新低

《經濟通通訊社２８日專訊》人民幣持續大幅下跌。人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今

早隨中間價低開後，走勢直線向下，一度低見５﹒６１４９，收盤瀉５４６點至６﹒６１１５，

創２０２０年１１月１３日以來近一年半新低，兩連挫。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）同步急挫，目前大跌５２６點子，報６﹒６４１３，亦創

２０２０年１１月以來新低。分析指，在岸與離岸價差距持續擴大，反映市場對人民幣看淡情緒

正在增加，擔憂中國的疫情防控措施將令經濟受壓。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒５６２８，較上個交易日跌３０點子，錄

七連跌，續刷去年４月２日以來逾一年新低，上個交易日報６﹒５５９８。



＊管濤：不排除人幣重啟承壓，僅靠穩匯率難留住外資＊



中銀證券全球首席經濟學家、前外匯局官員管濤今日撰文稱，未來短期內資本集中外流規模

超過貨物貿易順差，外匯供不應求缺口擴大，人民幣匯率重新承壓的情形不能排除。若中國相改

變當前匯率靈活性的做法則需要三思；經驗表明，匯率僵化與金融開放是危險的政策組合。

文章認為，資本外流不必然導致匯率走弱，但如果匯率承壓，僅靠穩匯率恐難留住外資，其

結果只能是讓其高位套現離場。管濤強調，匯率不論漲跌均有利有弊，以為跌就一定不好乃舊觀

念。對外資來講，更大的風險是「不可交易」。恰恰是匯率浮動，依靠價格出清市場，才意味著

政府更有可能減輕對行政手段的依賴。（ｊｔ）

