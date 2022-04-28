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28/04/2022 16:39

【新冠肺炎】跨國金融團體促上海放寬限制，讓被困辦公室員工回家

　　《經濟通通訊社２８日專訊》上海封城已經滿月，金融機構派駐上海辦公室的員工至今仍不
能回家，不但要承受與家人分離的痛苦，日常生活亦處處不方便，據報被困在辦公室的金融公司
員工超過２萬人。據外電報道，亞洲證券業與金融市場協會（ＡＳＩＦＭＡ）游說上海當局，應
放寬檢疫措施規定，允許金融公司輪換員工，讓這些長期被困的員工可以回家。（ｅｙ）

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