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28/04/2022 11:27

【俄烏開戰】寶馬、奧迪暫停經俄羅斯鐵路向中國出口車輛和原材料

　　《經濟通通訊社２８日專訊》俄烏開戰以來，隨著西方對俄制裁持續深入，跨國企業紛紛自
發規避政治風險。據德國福士汽車（Ｖｏｌｋｓｗａｇｅｎ）總部介紹，旗下高端品牌奧迪日前
暫停了經俄羅斯西伯利亞大鐵路往返中國的鐵路運輸業務。在此之後，相關車輛及原材料運輸將
通過海運及經羅馬尼亞的陸路進行運輸。奧迪正在研究，是否能在不久的將來，通過南線鐵路進
行運輸。德國寶馬（ＢＭＷ）早前亦已停止所有通過俄羅斯的火車運輸。
　　中國是寶馬和福士兩大汽車製造商的最大市場。資料顯示，去年寶馬向中國客戶交付逾
８４﹒６萬輛寶馬和ＭＩＮＩ汽車，而奧迪則超７０﹒１萬輛。據《上海證券報》引述業內專家
介紹，２０２１年中國進口的奧迪汽車佔其總銷量約１２％，寶馬年銷量中亦有２０％的汽車向
中國出口。
　　以往這兩家製造商通過鐵路或船舶將部份汽車從歐洲出口到中國。根據荷蘭Ｎｕｎｎｅｒ物
流公司和航運信息服務機構Ｄｒｅｗｒｙ　Ｓｕｐｐｌｙ　Ｃｈａｉｎ　Ａｄｖｉｓｏｒｓ的數
據，現在通過普通鐵路運輸向上海發送一個貨櫃的成本比海運高大約７８％。但鐵路運輸通常要
短幾天。
　　奧迪３月時表示，由於烏克蘭戰爭持續，正在調整在匈牙利工廠的製造業務。（ｗｌ）

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