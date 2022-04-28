【俄烏開戰】寶馬、奧迪暫停經俄羅斯鐵路向中國出口車輛和原材料

《經濟通通訊社２８日專訊》俄烏開戰以來，隨著西方對俄制裁持續深入，跨國企業紛紛自

發規避政治風險。據德國福士汽車（Ｖｏｌｋｓｗａｇｅｎ）總部介紹，旗下高端品牌奧迪日前

暫停了經俄羅斯西伯利亞大鐵路往返中國的鐵路運輸業務。在此之後，相關車輛及原材料運輸將

通過海運及經羅馬尼亞的陸路進行運輸。奧迪正在研究，是否能在不久的將來，通過南線鐵路進

行運輸。德國寶馬（ＢＭＷ）早前亦已停止所有通過俄羅斯的火車運輸。

中國是寶馬和福士兩大汽車製造商的最大市場。資料顯示，去年寶馬向中國客戶交付逾

８４﹒６萬輛寶馬和ＭＩＮＩ汽車，而奧迪則超７０﹒１萬輛。據《上海證券報》引述業內專家

介紹，２０２１年中國進口的奧迪汽車佔其總銷量約１２％，寶馬年銷量中亦有２０％的汽車向

中國出口。

以往這兩家製造商通過鐵路或船舶將部份汽車從歐洲出口到中國。根據荷蘭Ｎｕｎｎｅｒ物

流公司和航運信息服務機構Ｄｒｅｗｒｙ Ｓｕｐｐｌｙ Ｃｈａｉｎ Ａｄｖｉｓｏｒｓ的數

據，現在通過普通鐵路運輸向上海發送一個貨櫃的成本比海運高大約７８％。但鐵路運輸通常要

短幾天。

奧迪３月時表示，由於烏克蘭戰爭持續，正在調整在匈牙利工廠的製造業務。（ｗｌ）

