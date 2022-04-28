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28/04/2022 09:24

【新冠肺炎】廣州白雲機場員工例行核酸異常，３區啟動全員核酸

　　《經濟通通訊社２８日專訊》廣州白雲國際機場發聲明，４月２７日晚，白雲機場在員工例
行核酸檢測中發現有核酸檢測異常，機場採措施進行有效管控，白雲機場從即日起調整部分國內
客運航班計劃，２８日初步安排１２點後運行部分國內航班。廣州地鐵三號線機場南站停止對外
服務。
　　此外，廣州白雲、花都、越秀３區新冠疫情防控指揮部辦公室今早齊公告，４月２８日在全
區範圍內啟動全員核酸檢測。（ｃａ）

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