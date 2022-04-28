《法證攻防－林恩》中海油公布業績，中移動牛證重貨區

《法證攻防》中海油（００８８３）即將於４月２８日公布業績，市場關注公司恢復派息的

安排。公司２０２２年４月２１日在上交所上市以來，港股中海油股價由１１﹒１６元，一度跌

至９﹒７１元。紐約期油價格在每桶１００美元水平好淡爭持，美聯儲將於下周舉行ＦＯＭＣ議

息會議。中海油周三股價重上１０元關口，最多升逾８﹒３７％。中海油全日升６﹒７３％，為

升幅第二藍籌股，收報１０﹒４６元。

中移動（００９４１）股價連跌６日，由５５﹒４元累計跌近６﹒７％，周三收報

５１﹒６５元。中移動過去５個交易日共錄得超過２９８１萬元資金淨流入牛證和認購證。截至

本周二（２６日），中移動牛證街貨重貨區在４４元至４８元區間，距離正股周三收市價約７％

－１５％。中移動４４元至４８元區間牛證街貨對沖股數超過１４００萬份，而過去一年中移動

股份每日交易量約為２５８０萬份。

《法國巴黎銀行上市衍生產品部 林恩》



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項。結構性產品價格可升可跌，投資者或會損失全部投資，投資前應了解產品風險並諮詢專業意

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