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即市新聞

28/04/2022 09:03

《法證攻防－林恩》中海油公布業績，中移動牛證重貨區

　　《法證攻防》中海油（００８８３）即將於４月２８日公布業績，市場關注公司恢復派息的
安排。公司２０２２年４月２１日在上交所上市以來，港股中海油股價由１１﹒１６元，一度跌
至９﹒７１元。紐約期油價格在每桶１００美元水平好淡爭持，美聯儲將於下周舉行ＦＯＭＣ議
息會議。中海油周三股價重上１０元關口，最多升逾８﹒３７％。中海油全日升６﹒７３％，為
升幅第二藍籌股，收報１０﹒４６元。
　　中移動（００９４１）股價連跌６日，由５５﹒４元累計跌近６﹒７％，周三收報
５１﹒６５元。中移動過去５個交易日共錄得超過２９８１萬元資金淨流入牛證和認購證。截至
本周二（２６日），中移動牛證街貨重貨區在４４元至４８元區間，距離正股周三收市價約７％
－１５％。中移動４４元至４８元區間牛證街貨對沖股數超過１４００萬份，而過去一年中移動
股份每日交易量約為２５８０萬份。
《法國巴黎銀行上市衍生產品部　林恩》
　
註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品價格可升可跌，投資者或會損失全部投資，投資前應了解產品風險並諮詢專業意
見，及細閱上市文件內全部詳情。
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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