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即市新聞

29/04/2022 15:41

《陸言堂－陳永陸》中美關係有好轉跡象，５月港股可看高一線

　　《陸言堂》港股今日（２９日）突然顯著上升，主要原因是外電消息指，中美就中概股在美
掛牌的問題，達成共識，同時亦令一眾科技股顯著上升，帶動港股大幅回升，同時亦似乎代表港
股近日的回吐可能完成。
　　
　　當然，今日港股在長假期前的成交偏向淡靜，所以一旦有好消息，夾淡倉的因素推動下，港
股升幅可以因而被放大，亦屬正常，可是中美的關係有好轉的跡象，近日其實有不少的端倪出現
，其中美國財長耶倫表示，正因應通脹的因素，考慮取消部分中國進口關稅，加上中證監其多次
發表聲明指出，正就中概股在美掛牌的問題，與美國當局有不錯的交流，預期很快會有好消息公
布，這都反映出中美之間，已因應雙方的經濟因素，開始重新加強交流，這對Ａ股及港股絕對是
好的因素，同時相信港股可望在５月份有更好的表現。
　
　　個別股份可以留意，中國領先的可再生能源發電站開發商和運營商北京能源國際
（００６８６）。集團本年第一季度擁有之１０２個發電站，總發電量共約１１８２２６５兆瓦
時，電站網絡覆蓋北京、河北、內蒙古、陝西、青海、廣東等多個省╱自治區，預計到２０２５
年容量增至１５ＧＷ。至於去年全年業績表現亦十分不錯，其中公司權益持有人應佔溢利
５﹒６４億元人民幣，按年增１﹒３４倍。每股盈利２﹒５１分。
　
　　而隨著可再生能源行業的快速成長，北京能源國際已吸引北京市綜合性能源服務企業京能集
團、招商局集團旗下招商新能源集團、中國四大資產管理公司之一中國華融、國有企業青島城投
以及國際大型綜合金融服務集團歐力士集團入股，可見機構投資者對其前景十分看好。
　
　　與此同時，集團正加快提升裝機規模，在新能源行業取得重要的話語權，同時加快進入以用
戶側為主的綜合能源業務，高度重視構建新型電力系統所帶來的巨大的輔助服務市場空間，其中
北京能源國際於今年已開始擴大基地專案規模，突出分散式專案特色，並以「綠電進京」為依託
，打好「風光火」協同組合拳，充分發揮首都國企優勢，圍繞雙碳目標和綠電進京需求，推動大
同、承德等基地專案的前期工作、在傳統優勢區引進合作企業加快產業落地、在新拓展區域創新
合作模式並加大合作力度、加大優質資源專案並購力度等。其中，北京能源國際日前便公布，京
能投資（公司全資附屬公司）與勝科能投達成共識，成立合營企業開發、運營及管理新能源項目
，如光伏發電、風力發電及儲能等。
　
　　在內地持續推動「綠色能源」的政策支持下，加上集團增長潛力優厚，預期市盈率不足６倍
下，現價絕對吸引，可以留意。《獨立股評人　陳永陸》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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