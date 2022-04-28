【外圍經濟】拜登批准更多液化天然氣出口項目，應對俄國斷氣反制

《經濟通通訊社２８日專訊》作為反制俄羅斯以燃料作武器對付烏克蘭盟友，美國總統拜登

已批准出口更多美國天然氣的要求。

卡塔爾石油公司（Ｑａｔａｒ Ｐｅｔｒｏｌｅｕｍ）和埃克森美孚公司（Ｅｘｘｏｎ

Ｍｏｂｉｌ Ｃｏｒｐ﹒）在美國德州建立的項目Ｇｏｌｄｅｎ Ｐａｓｓ ＬＮＧ，還有能源

公司Ｇｌｅｎｆａｒｎｅ Ｇｒｏｕｐ ＬＬＣ的項目Ｍａｇｎｏｌｉａ ＬＮＧ，都已經得到

美國能源部批准，將天然氣運往和美國沒有自由貿易協議的國家。這將包括在俄羅斯停止向波蘭

和保加利亞供氣之時經歷氣價上升的歐洲。

但該兩個項目尚未能即時解決歐洲的天然氣困局。Ｇｏｌｄｅｎ Ｐａｓｓ ＬＮＧ預期要

在２０２４年才投產，而Ｍａｇｎｏｌｉａ ＬＮＧ尚未有合約或客戶。

美國能源部上月已批准美國最大液化天然氣出口商Ｃｈｅｎｉｅｒｅ能源公司，以該公司在

路易斯安娜州和德州的現存設施來增加其已在出口的暖氣燃料。

美國能源部周三（２７日）表示，美國燃料包括液化天然氣的供應將繼續在全球能源安全方

面扮演重要角色，尤其因為俄羅斯入侵烏克蘭使然。

美國出口的液化天然氣最近已達至平均每天超過１２０億立方米，隨著出口量增加，預期這

個數字將接近１４０億立方米的紀錄水平。（ａｌ）

