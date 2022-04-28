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28/04/2022 11:49

【外圍經濟】拜登批准更多液化天然氣出口項目，應對俄國斷氣反制

　　《經濟通通訊社２８日專訊》作為反制俄羅斯以燃料作武器對付烏克蘭盟友，美國總統拜登
已批准出口更多美國天然氣的要求。
　　卡塔爾石油公司（Ｑａｔａｒ　Ｐｅｔｒｏｌｅｕｍ）和埃克森美孚公司（Ｅｘｘｏｎ　
Ｍｏｂｉｌ　Ｃｏｒｐ﹒）在美國德州建立的項目Ｇｏｌｄｅｎ　Ｐａｓｓ　ＬＮＧ，還有能源
公司Ｇｌｅｎｆａｒｎｅ　Ｇｒｏｕｐ　ＬＬＣ的項目Ｍａｇｎｏｌｉａ　ＬＮＧ，都已經得到
美國能源部批准，將天然氣運往和美國沒有自由貿易協議的國家。這將包括在俄羅斯停止向波蘭
和保加利亞供氣之時經歷氣價上升的歐洲。
　　但該兩個項目尚未能即時解決歐洲的天然氣困局。Ｇｏｌｄｅｎ　Ｐａｓｓ　ＬＮＧ預期要
在２０２４年才投產，而Ｍａｇｎｏｌｉａ　ＬＮＧ尚未有合約或客戶。
　　美國能源部上月已批准美國最大液化天然氣出口商Ｃｈｅｎｉｅｒｅ能源公司，以該公司在
路易斯安娜州和德州的現存設施來增加其已在出口的暖氣燃料。
　　美國能源部周三（２７日）表示，美國燃料包括液化天然氣的供應將繼續在全球能源安全方
面扮演重要角色，尤其因為俄羅斯入侵烏克蘭使然。
　　美國出口的液化天然氣最近已達至平均每天超過１２０億立方米，隨著出口量增加，預期這
個數字將接近１４０億立方米的紀錄水平。（ａｌ）

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